محاكمة موظف بتهمة الإساءة إلى سمعة زميلته وتهديدها بدار السلام

وافق المستشار على رزق، نائب، رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة موظف بإدارة السلام الإجتماعية للمحاكمة بتهمة ترويج شائعات تمس سمعة إحدى زميلاته وتهديدها بمقر العمل.

كشف تقرير الاتهام الذي أعده المستشار فوزي عبد الهادي بإشراف المستشار خميس رمضان وكيل فرع الدعوى التأديبية أن المتهم خ. ع. ع روج عدة شائعات تمس سمعة إحدى زميلاته بين العاملين بالإدارة وأرسل شخصين مجهولي الهوية لتهديدها بمقر عملها أمام زملائها.

وقال المستشار عبد الناصر خطاب، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية إن المتهم سلك مسلكًا معيبًا ولم يحافظ على كرامة الوظيفة العامة وخرج على مقتضياتها وطلبت النيابة الإدارية تحديد جلسة عاجلة لنظر القضية.