النائب البابوى بشمال أمريكا يترأس قداس عيد القيامة فى نيو جيرسى

ترأس القمص "سيرافيم السريانى" النائب البابوى لقداسة البابا تواضروس بشمال أمريكا، القداس الإلهى لعيد القيامة المجيد بالمقر البابوى بولاية نيوجيرسى.

وشارك الصلاة بالقداس عدد من الكهنة بمختلف كنائس المهجر بالولايات المتحدة, على رأسهم القس "موسيس بغدادى" كاهن المقر البابوى بولاية نيوجيرسى الامريكية.

كما شهد القداس الإلهى حضور السفير أحمد فاروق، قنصل مصر بنيويورك ووفد بالقنصلية المصرية بنيويورك للتهئنة بالعيد, وعدد من رموز الجالية المصرية بالولايات المتحدة، مع حضور المئات من أقباط المهجر للاحتفال بعيد القيامة المجيد.

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