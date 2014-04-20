أخبار عاجلة

بالفيديو- حيلة لغسل الشعر عند انقطاع المياه -
رئيس الشركة الوطنية للطرق: المواطن السبب الرئيسي في مشكلة المرور -
إصابة 3 أشخاص واحتراق كابينة سيارة في مشاجرة بالهرم -
بـ 500 جرام.. سقوط عصابة "ولاء وبطة" للإتجار في الهيروين بإمبابة -
واشنطن توقف تمويل صندوق الأمم المتحدة للسكان -
معلومات الوزراء: لا توقف عن صرف سلع نقاط الخبز -
تعيين هاني محمود رئيسا لمجلس إدارة فودافون مصر -
3 مدن تطرح مناقصات لإنشاء 1320 وحدة بالإسكان «الاجتماعي المتميز» -
تكريم سيدات المجتمع بمركز الإسكندرية الإقليمي -
الإسكان: بيع 300 كراسة شروط بمدينة «ناصر» و167 بـ«غرب قنا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

بالصور.. ضبط 4 سيارات تهريب ملابس جاهزة ببورسعيد

Google+ Print

1604952_807389512624360_5306471842063933695_nتمكنت قوات تأمين الجيش ببورسعيد من ضبط ربع سيارات بعد خروجها من أحد المدقات ببورسعيد محملة بملابس جاهزة و إكارات سيرات كبيرة الحجم غير خالصة الرسوم الجمركية .

و كانت بلاغات للسيد العميد أركان حرب – قائد قوات التأمين عن وحود عناصر التهريب على جميع محاور المدينة يقومون بتهريب البضائع المستوردة ومنها الكاوتش كبير الحجم بدون الرسوم الجمركيةعلى مياه بحيرة المنزلة عبر اللنشات السريعة و نقلها الي مخازن تنظرها سيرات لتحميلعا عبر طرق اخري.
> و علي الفور أمر العميد قائد قوات التأمين الدوريات مجموعة من الضباط والجنود لضبط المهربين .

و تمكنت القواتمن ضبط ع4 سيارات نقل من بينهم أثنين خاصة لتحميل الموبيليا بداخلهم 80 إطار فردة كاوتش و سيارتبن بهما ملابس جاهزة، تم إصطحاب المضبوطات إلى ديوان عام المحافظة وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. و امر قائد قوات الجيش بتسليم البضائع و السيارات الي جمارك بورسعيد .

 

10250055_807389915957653_2428825665507668230_n

1510572_807389729291005_5721882795047110923_n 10150567_807392162624095_7331470449207195244_n

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا