بالصور.. ضبط 4 سيارات تهريب ملابس جاهزة ببورسعيد

تمكنت قوات تأمين الجيش ببورسعيد من ضبط ربع سيارات بعد خروجها من أحد المدقات ببورسعيد محملة بملابس جاهزة و إكارات سيرات كبيرة الحجم غير خالصة الرسوم الجمركية .

و كانت بلاغات للسيد العميد أركان حرب – قائد قوات التأمين عن وحود عناصر التهريب على جميع محاور المدينة يقومون بتهريب البضائع المستوردة ومنها الكاوتش كبير الحجم بدون الرسوم الجمركيةعلى مياه بحيرة المنزلة عبر اللنشات السريعة و نقلها الي مخازن تنظرها سيرات لتحميلعا عبر طرق اخري.

> و علي الفور أمر العميد قائد قوات التأمين الدوريات مجموعة من الضباط والجنود لضبط المهربين .

و تمكنت القواتمن ضبط ع4 سيارات نقل من بينهم أثنين خاصة لتحميل الموبيليا بداخلهم 80 إطار فردة كاوتش و سيارتبن بهما ملابس جاهزة، تم إصطحاب المضبوطات إلى ديوان عام المحافظة وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. و امر قائد قوات الجيش بتسليم البضائع و السيارات الي جمارك بورسعيد .