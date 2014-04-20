ما هو سر قلادة Shailene Woodley؟

ظهرت الممثلة Shailene Woodley بإطلالات أنيقة وجذابة في الجولة الترويجية لفيلمها الجديد مؤخراً، وقد لاحظنا وجود قاسم مشترك بين إطلالاتها المختلفة.

في معظم إطلالاتها حرصت النجمة الشابة على إضافة قلادتها الناعمة من JLYNN بـ 89 دولاراً، ولكن ما هو المميز هي هذه القلادة يا ترى؟

تأتي هذه القلادة ضمن مجموعة قلادات متشابهة بألوان مختلفة، وتحمل كل قلادة حجراً كريماً مخصصاً لكل شهر من أشهر السنة، وتتنوع الأحجار الكريمة بين التوباز، والروبي، والفيروز، والزمرد، وقد اختارت Shailene Woodley قلادة الياقوت الأصفر لشهر نوفمبر في إشارة إلى أن هذا هو حجر مولدها.