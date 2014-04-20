Cansu Dere بطلة مسلسل "ايزيل" بإطلالات جذابة

شاهدنا الممثلة التركية الأنيقة Cansu Dere في أدوار عديدة على الشاشة، منها: دورها في تجسيد شخصية "عيشة" في مسلسل "ايزيل"، وشخصية "فيروزة" في مسلسل "حريم السلطان"، إلى جانب شخصية "سيلا" في مسلسل يحمل الاسم نفسه، ولكن شهرة Cansu Dere بدأت بحصولها على لقب وصيفة ملكة جمال تركيا في عام 2000 مع كونها واحدة من أشهر عارضات الأزياء في تركيا.

تتمتع النجمة Cansu بقوام رشيق وملامح جذابة بالإضافة إلى ذوقها الأنيق، حيث تظهر بإطلالات مثالية في كل مرة تطل بها، منها: إطلالتها الجميلة في مهرجان فينيسيا السينمائي، إذ ارتدت فستاناً رائعاً باللون العاجي تغطيه بعض الكشكشات الناعمة التي زادت من أناقته، وإطلالتها اليومية الناعمة التي ظهرت بها مؤخراً بجاكيت رسمي باللون البيج مع بنطلون أسود وقميص أبيض أنيق.

كما لعبت Cansu Dere دوراً بارزاً في جلسات التصوير للعديد من المجلات، وكانت الوجه الإعلاني لعدد من الماركات العالمية.

جمعنا لك في الصور أعلاه أجمل إطلالات Cansu Dere، أخبرينا أيها الأجمل برأيك؟

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