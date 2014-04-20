ماذا قال المصمم البريطاني Osman Yousefzada عن المرأة السعودية؟

زار المصمم البريطاني الشهير Osman Yousefzada محلات هارفي نيكلز في العاصمة السعودية الرياض، وتحدث عن بداياته وآخر تصاميمه لمجموعة خريف وشتاء 2014، كما أجاب على عدد من الأسئلة التي طرحها الحضور من مدونات ومحررات الموضة وطالبات تصميم الأزياء.

بدأ المصمم بتعريف الحضور على مجلته الخاصة التي تحمل اسم "The Collective"، حيث يعبر فيها عن حسه الفني وعشقه للفنون، كما تعاون فيها مع مختلف المصورين والرسامين و عارضات الأزياء، وبالحديث عن بداياته ذكر المصمم Osman Yousefzada أن تصميم الأزياء ليس جديداً عليه، فقد كانت والدته ماهرة في حياكة الكوتور، وتعلم منها قص القماش وحياكته منذ أن كان في التاسعة من العمر، مما عزز لديه الرغبة في دخول المجال والتوسع فيه.

سُئل المصمم عن مدى أهمية اختيار الخامات المناسبة والحرص على التنفيذ المتقن، فأجاب قائلاً: "أعتقد أن اختيار الخامات أحد أهم الأمور التي تميز كل مصمم عن الآخر، وأحرص شخصياً على اختيار خامات فريدة وصنع خامات خاصة في تصاميمي، ومن المهم على كل مصمم أن يعي مدى أهمية هذا الأمر"، كما تساءلت طالبات تصميم الأزياء عن كيفية اختيار Osman Yousefzada تصاميمه وما فيها من ألوان وقصات مختلفة، فقال: "أعتقد أن هذا الأمر يرجع لغريزة المصمم، ومهما كان ما يقوله الآخرون فعلى المصمم أن يتبع غريزته دائماً".

وفي النهاية سُئل المصمم عن رأيه بالسيدة السعودية، فقال: "أجدها فاتنة، ولديها حس خاص فيما يخص الموضة".

شاهدي معنا تصاميم Osman Yousefzada لخريف وشتاء 2014 .

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