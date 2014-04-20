المغير يسخر من استشهاد ضابط شرطة بطريق السويس: “بداية يوم جميل”

تهكم الناشط الإخواني أحمد المغير على شهيد الشرطة النقيب أشرف بدير على القزاز الذي لقي مصرعه في هجوم مسلح على كمين أمني بتقاطع الربيطي في طريق «مصر – السويس» الصحراوي، قائلا: ” فيه فطيس في السويس” .

وقال المغير عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك” صباح اليوم الأحد: ” رائد مباحث فطيس في السويس.. عملية نوعية في حلوان ضد وحدة النجدة.. اليوم ده بداية يوم جميل” .

وقال مسئول المركز الإعلامي الأمني، إنه في الثانية عشرة صباح الأحد، وأثناء قيام «القول» الأمني المتحرك المدعوم بعناصر من القوات المسلحة بتأمين طريق «مصر – السويس» الصحراوي، اشتبه في إحدى السيارات الخاصة أثناء خروجها من المنطقة الصحراوية وأثناء استيقافها قام مستقلو السيارة بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات التي بادلتهم إطلاق الأعيرة النارية.

وأضاف المركز الإعلامي بوزارة الداخلية، أن تبادل إطلاق النار أدى لاستشهاد النقيب أشرف بدير على القزاز، الضابط بالإدارة العامة لمباحث القاهرة، والمجند علاء أحمد فرحات من قوة قطاع الأمن المركزي، وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الجناة وتمشيط المنطقة.