القيادة حريصة على دعم المختصين برعاية الشباب

أكد معالي محمد خلفان الرميثي، نائب القائد العام لشرطة أبوظبي، حرص القيادة على دعم ومباركة الدور الكبير الذي تقوم به فرق العمل والاختصاصيون، كل في مجاله، لرعاية جيل الشباب عموماً، ومنتسبي مركز رعاية الأحداث بالمفرق الذي غدا اليوم واحداً من المراكز المتميزة التي تقع في بوتقة الاهتمام والرعاية من دولتنا الحبيبة وقيادتها العليا، بوصف الطاقات الشابة ركيزة أساسية للنهضة والبناء وهدفاً رئيساً لها.

ونوه معاليه باهتمام الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وتأكيد سموه الحرص على دعم الجانحين الأحداث، ومساندتهم وحمايتهم حتى من أنفسهم؛ بهدف إصلاحهم وتأهيلهم للعودة إلى الحياة الطبيعية، باعتبار ذلك واجباً يقع على عاتق الجميع من المعنيين بالرعاية والتأهيل والدعم لهذه الفئات.

جاء ذلك خلال حضور معالي نائب القائد العام لشرطة أبوظبي، فعاليات «اليوم المجتمعي» الذي نظمه مركز رعاية الأحداث بأبوظبي، بالتعاون مع إدارة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية.

أهمية الشراكة

وقال معاليه إن مؤسستنا الشرطية تسعى دوماً من خلال تكريم الجهات المشاركة المختلفة، وممثليها المتعاونين، والمتطوعين من الجمهور، إلى تأكيد أهمية الشراكة في إنجاح أي عمل، لا سيما إذا كانت الفئة المقصودة في هذا المجتمع هم أبناءنا الجانحين، وهنا تكمن الغاية القصوى التي نتشارك معاً للوصول إليها، بأنجع الطرق وأكثرها فاعلية مجتمعياً.