اختراق موقع وزارة الصحة للمملكة العربية السعودية بسبب ادراج الاخوان ضمن قائمة الجماعات الارهابية

قراصنة يخترقون موقع وزارة الصحة السعودية

منذ 7 ايام قام مجموعة هكر مغاربة باختراق موقع وزارة الصحة للمملكة العربية السعودية و قد وجهوا رسالة مباشرة

الاختراق ردا على بيان وزارة الداخلية السعودية بإدراج جماعة الإخوان المسلمين فى قائمة الجماعات الإرهابية

رسالتنا الى حاكم السعودية:

سيأتي اليوم الذي تتعرضون فيه الى اكثر ما تتعرض له سوريا الأن .

ان الأجدر ببلاد تحوي الحرمين الشريفين ان تكون وسطا في كل شئ

لا ان تنحاز لفئة على اخرى ، حتى اصبح آل سعود يرون في كل ما هو اسلامي ارهابي

و كل من ينتهج سبيل المقاومة ارهابا

وظلم ذوي القربى أشد مضاضة --- على المرء من وقع الحسام المهند.

توقيع: الاتحاد الإلكتروني الإسلامي المغربي

الموقع

moh-ncd.gov.sa

الكاتب: محمد السيسي

شبكةعيونالإخبارية

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