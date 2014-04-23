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اختراق موقع وزارة الصحة للمملكة العربية السعودية بسبب ادراج الاخوان ضمن قائمة الجماعات الارهابية

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اختراق موقع وزارة الصحة للمملكة العربية السعودية بسبب ادراج الاخوان ضمن قائمة الجماعات الارهابية اختراق موقع وزارة الصحة للمملكة العربية السعودية بسبب ادراج الاخوان ضمن قائمة الجماعات الارهابية

قراصنة يخترقون موقع وزارة الصحة
منذ 7 ايام قام مجموعة هكر مغاربة باختراق موقع وزارة الصحة للمملكة العربية السعودية و قد وجهوا رسالة مباشرة

الاختراق ردا على بيان وزارة الداخلية السعودية بإدراج جماعة الإخوان المسلمين فى قائمة الجماعات الإرهابية
رسالتنا الى حاكم السعودية:
سيأتي اليوم الذي تتعرضون فيه الى اكثر ما تتعرض له سوريا الأن .
ان الأجدر ببلاد تحوي الحرمين الشريفين ان تكون وسطا في كل شئ
لا ان تنحاز لفئة على اخرى ، حتى اصبح آل سعود يرون في كل ما هو اسلامي ارهابي
و كل من ينتهج سبيل المقاومة ارهابا
وظلم ذوي القربى أشد مضاضة --- على المرء من وقع الحسام المهند.
توقيع: الاتحاد الإلكتروني الإسلامي المغربي

الموقع
moh-ncd.gov.sa

الكاتب: محمد

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