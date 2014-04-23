اختراق موقع وزارة الصحة للمملكة العربية السعودية بسبب ادراج الاخوان ضمن قائمة الجماعات الارهابية

قراصنة يخترقون موقع وزارة الصحة السعودية
منذ 7 ايام قام مجموعة هكر مغاربة باختراق موقع وزارة الصحة للمملكة العربية السعودية و قد وجهوا رسالة مباشرة
الاختراق ردا على بيان وزارة الداخلية السعودية بإدراج جماعة الإخوان المسلمين فى قائمة الجماعات الإرهابية
رسالتنا الى حاكم السعودية:
سيأتي اليوم الذي تتعرضون فيه الى اكثر ما تتعرض له سوريا الأن .
ان الأجدر ببلاد تحوي الحرمين الشريفين ان تكون وسطا في كل شئ
لا ان تنحاز لفئة على اخرى ، حتى اصبح آل سعود يرون في كل ما هو اسلامي ارهابي
و كل من ينتهج سبيل المقاومة ارهابا
وظلم ذوي القربى أشد مضاضة --- على المرء من وقع الحسام المهند.
توقيع: الاتحاد الإلكتروني الإسلامي المغربي
الموقع
moh-ncd.gov.sa
الكاتب: محمد السيسيإعلان - Ads إعلان - Ads