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مؤلف “حلاوة روح”: الفيلم يحتوي على الكثير من القيم الإيجابية.. والهجوم عليه انتقام من السبكي

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مؤلف “حلاوة روح”: الفيلم يحتوي على الكثير من القيم الإيجابية.. والهجوم عليه انتقام من السبكي مؤلف “حلاوة روح”: الفيلم يحتوي على الكثير من القيم الإيجابية.. والهجوم عليه انتقام من السبكي

حلاوة روح

قال على الجندي مؤلف فيلم ” حلاوة روح”  إن الضجة التي أثيرت ضد الفيلم هدفها الانتقام من عائلة السبكي، بدليل أن البعض هاجموا الفيلم دون أن يشاهدوه.

وأشار الجندي في مداخلة هاتفية على فضائية ” دريم 2″  مساء أمس السبت:”  إلى أن منع الفيلم قائم على مجرد أوهام ومقالات لنقاد يكرهون عائلة السبكي والفنانة هيفاء وهبي”، مؤكدا :” أن الفيلم يحتوي على الكثير من القيم الإيجابية ” .

من جانبه قال مخرج الفيلم سامح عبد العزيز:”  إن الفيلم لا يستحق الضجة التي حدثت، لأنه يرصد الواقع” ، مشيرا :” إلى أن الرقابة وافقت على الفيلم، شرط أن يكون للكبار فقط، وهذا ما تم تنفيذه من خلال وضع عبارة للكبار فقط على أفيش الفيلم .

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