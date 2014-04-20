مؤلف “حلاوة روح”: الفيلم يحتوي على الكثير من القيم الإيجابية.. والهجوم عليه انتقام من السبكي

قال على الجندي مؤلف فيلم ” حلاوة روح” إن الضجة التي أثيرت ضد الفيلم هدفها الانتقام من عائلة السبكي، بدليل أن البعض هاجموا الفيلم دون أن يشاهدوه.

وأشار الجندي في مداخلة هاتفية على فضائية ” دريم 2″ مساء أمس السبت:” إلى أن منع الفيلم قائم على مجرد أوهام ومقالات لنقاد يكرهون عائلة السبكي والفنانة هيفاء وهبي”، مؤكدا :” أن الفيلم يحتوي على الكثير من القيم الإيجابية ” .

من جانبه قال مخرج الفيلم سامح عبد العزيز:” إن الفيلم لا يستحق الضجة التي حدثت، لأنه يرصد الواقع” ، مشيرا :” إلى أن الرقابة وافقت على الفيلم، شرط أن يكون للكبار فقط، وهذا ما تم تنفيذه من خلال وضع عبارة للكبار فقط على أفيش الفيلم .