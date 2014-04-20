أخبار عاجلة

بالفيديو- حيلة لغسل الشعر عند انقطاع المياه -
رئيس الشركة الوطنية للطرق: المواطن السبب الرئيسي في مشكلة المرور -
إصابة 3 أشخاص واحتراق كابينة سيارة في مشاجرة بالهرم -
بـ 500 جرام.. سقوط عصابة "ولاء وبطة" للإتجار في الهيروين بإمبابة -
واشنطن توقف تمويل صندوق الأمم المتحدة للسكان -
معلومات الوزراء: لا توقف عن صرف سلع نقاط الخبز -
تعيين هاني محمود رئيسا لمجلس إدارة فودافون مصر -
3 مدن تطرح مناقصات لإنشاء 1320 وحدة بالإسكان «الاجتماعي المتميز» -
تكريم سيدات المجتمع بمركز الإسكندرية الإقليمي -
الإسكان: بيع 300 كراسة شروط بمدينة «ناصر» و167 بـ«غرب قنا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

بالصور ..مصرع 4 وإصابة ​30​ في انقلاب اتوبيس بالزعفرانه في الغردقة

Google+ Print
بالصور ..مصرع 4 وإصابة ​30​ في انقلاب اتوبيس بالزعفرانه في الغردقة بالصور ..مصرع 4 وإصابة ​30​ في انقلاب اتوبيس بالزعفرانه في الغردقة

 

شهد طريق الزعفرانه راس غارب في ساعة مبكرة من صباح اليوم حادث انقلاب اتوبيس تابع لاحدي شركات النقل والسياحة بالبحر الاحمر اسفر عن مصرع 4 ركاب فيما أصيب آخرون وتم الدفع بعدد من سيارات الاسعاف لموقع الحادث لنقل المصابين للمستشفي للعلاج وتم انتشال جثث المتوفين وتحرر محضر بالواقعة ويباشر المستشار احمد غلاب رئيس النيابة الكلية التحقيقات ​​ .

تلقى الدكتور حسام جميل، مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، اخطارًا من شرطة نجدة البحر الأحمربانقلاب أتوبيس رقم 231 نقل عام بمنطقة الزعفرانة، جنوب الكمين أثناء قدومه من القاهرة، و فى طريقه إلى الغردقة،وأدى إلى مصرع 4 وإصابة ​30 آخرين، كحصيلة اولية للحادث وتم الدفع ب 15 سيارة اسعاف لموقع .
> ​

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا