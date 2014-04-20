بالصور ..مصرع 4 وإصابة ​30​ في انقلاب اتوبيس بالزعفرانه في الغردقة

شهد طريق الزعفرانه راس غارب في ساعة مبكرة من صباح اليوم حادث انقلاب اتوبيس تابع لاحدي شركات النقل والسياحة بالبحر الاحمر اسفر عن مصرع 4 ركاب فيما أصيب آخرون وتم الدفع بعدد من سيارات الاسعاف لموقع الحادث لنقل المصابين للمستشفي للعلاج وتم انتشال جثث المتوفين وتحرر محضر بالواقعة ويباشر المستشار احمد غلاب رئيس النيابة الكلية التحقيقات ​​ .

تلقى الدكتور حسام جميل، مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، اخطارًا من شرطة نجدة البحر الأحمربانقلاب أتوبيس رقم 231 نقل عام بمنطقة الزعفرانة، جنوب الكمين أثناء قدومه من القاهرة، و فى طريقه إلى الغردقة،وأدى إلى مصرع 4 وإصابة ​30 آخرين، كحصيلة اولية للحادث وتم الدفع ب 15 سيارة اسعاف لموقع .

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