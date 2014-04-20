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مصرع شاب وإصابة 3 بحالة خطرة في حادث تصادم بين سيارة ملاكي ونقل بالغردقة

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مصرع شاب وإصابة 3 بحالة خطرة في حادث تصادم بين سيارة ملاكي ونقل بالغردقة مصرع شاب وإصابة 3 بحالة خطرة في حادث تصادم بين سيارة ملاكي ونقل بالغردقة

شهد طريق الغردقة راس غارب حادث تصادم بين سياررتي ملاكي ونقل بمقطورة اسفر عن مصرع شاب واصابة 3 شبان اخرين من ركاب الملاكي وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي الغردقة العام والمصابين لمستشفي الجونه وتحرر محضر بالحادث وتباشر النيابة التحقيق.

تلقي حمدي مصطفي مشرف عمليات الاسعاف بالبحر الاحمر اخطارا من اسعاف طريق الغردقة راس غارب بتصادم السيارة 895 س م و ملاكي بسيارة نقل بمقطورة 70096 شرقية وذلك بالكيلو 90 بطريق الغردقة راس غارب وتبين من التحقيقات ان الحادث اسفر عن مصرع امير عيسي ابو عشرة 22 عام واصابة خالد عربي ابوزيد وباسم محمد قاسم رشيدي وشاب ثالث لم يتم التعرف عليه وتم نقلهم لمستشفي الجونه لتلقي العلاج ويباشر المستشار ايهاب مهنا رئيس نيابة الغردقة التحقيق في الحادث

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