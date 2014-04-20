ننشر توزيع لجان امتحانات الدعاة لاختبار مديرى الإدارات الفرعية

تبدأ الثلاثاء القادم 22 أبريل، لجان امتحانات الدعاة لاختيار مديرى الإدارات الفرعية بوزارة اﻷوقاف فى جميع محافظات مصر، لاختيار ما يزيد على 320 مدير إدارة ممن هم على الدرجة اﻷولى الوظيفية ويعملون أئمة ومفتشى مساجد "مناطق"، حيث تعقد لهم لجان لاختبارهم فى القرآن الكريم وعلومه والحديث وعلومه والسيرة النبوية والعقيدة واﻷخلاق والخطابة واﻹداريات والفنيات الدعوية واﻹدارية والمظهر الشخصى والسمات.

كما تبدأ اللجان عملها بأربع محافظات هى مرسى مطروح، والفيوم، والجيزة، والقاهرة، حيث تستغرق بعض المحافظات يوما كاملا من قبل اللجان، بينما يتم جمع عدد من المديريات فى يوم واحد لقلة عدد المتسابقين، ومن جانبها كانت الوزارة قد اشترطت فى المتسابق أن يعمل مديرا ﻷى إدارة حال نجاحه فى أى محافظة حسب مقتضيات العمل ووقع المتسابقون إقرارا بالموافقة على ذلك.

فيما أكد مصدر بالوزارة، أن الوزير يدرس عدة مقترحات لتفعيلها فى اللجان لضبط معايير الاختيار ﻷقصى درجة ممكنة والتعرف على الكوادر التى يمكن اكتشافها فى اختبار يجرى على عدد كبير من الدعاة ربما تلتقى بهم لجان اختيار القادة للمرة اﻷولى، متوقعًا أن تشهد اللجان تغيرات مستمرة لضمان عدم توقع المتسابق شكل معين أو شخص معين قد يجامله.