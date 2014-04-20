"التضامن الاجتماعى" تتلقى طلبات حجاج الجمعيات الأهلية اليوم

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى فى تلقى طلبات أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين فى الحصول على تأشيرات الحج هذا العام، اعتبارًا من اليوم الأحد وحتى 4 مايو المقبل، على أن تقوم الجمعيات بتقديم طلبات أعضائها لمديريات التضامن بكل محافظة.

وقال أيمن عبد الموجود المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة بوزارة التضامن، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه سيتم اختيار أعضاء الجمعيات الراغبين فى الحصول على تأشيرات الحج هذا العام، وفقاً للضوابط والمعايير التى تم وضعها، إضافة إلى العمل على تفادى أية مشاكل من الممكن حدوثها.

وأضاف عبد الموجود، أن الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، طالبت بتوفير أوجه الرعاية لحجاج الجمعيات خلال تأدية المناسك، خاصة كبار السن والمرضى، مع تفادى جميع المشاكل التى واجهت الحجاج خلال السنوات الماضية.

وكان "اليوم السابع" انفرد بنشر الضوابط التى وضعتها المؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعى، وكيفية اختيار حجاج الجمعيات الأهلية هذا العام.

موضوعات متعلقة..

"اليوم السابع" ينفرد بنشر استمارة حج الجمعيات الأهلية.. حظر ممارسة السياسة أو المشاركة فى أعمال دعائية ومظاهرات خلال تأدية الفريضة.. وخصم 1% رسوم فى حالة تدوين الحاج بيانات غير صحيحة

>انفراد.. ننشر ضوابط حج الجمعيات الأهلية.. بدء تلقى الطلبات 20 إبريل.. إشهار الجمعيات مدة لا تقل عن عامين شرط الحصول على التأشيرات.. ووزيرة التضامن: سنوفر الرعاية الكاملة لزوار بيت الله