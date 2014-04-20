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حسين عبد الغني: صباحي صان عرض الثورة والدولة القديمة عادت

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حسين عبد الغني: صباحي صان عرض الثورة والدولة القديمة عادت حسين عبد الغني: صباحي صان عرض الثورة والدولة القديمة عادت

قال الإعلامي حسين عبد الغني القيادي بحملة حمدين صباحي : ” إن صباحي صان عرض ثورة 25 يناير، مضيفًا :” أن تحت قيادة حمدين لن تنهزم أمام جحافل مبارك” .

واعتبر عبد الغني، في مداخلة هاتفية على فضائية  المحور مساء أمس السبت:”  أن تقدم صباحي بأوراق ترشحه إلى اللجنة العليا للانتخابات انتصار للثورة المصرية، ويؤكد أن مصر لن تعدم مناضلين وقيادات وطنية” .

وأكد عبد الغني :” أن مصر لن تعود بلد الرجل الواحد، وترشح حمدين يؤكد أنها معركة جادة وحقيقية يدخلها بأمل النصر، والانتصار للديمقراطية”، مشددًا على أن المنتمين لثورة 25 يناير أمامهم فرصة تاريخية لتوحيد وتنظيم صفوفهم، تحت راية مرشح تاريخه في العمل الوطني ينتمي انتماء صادق لثورة 25 يناير.

وبين أن ” أسوأ ما في المشهد الحالي أن الدولة القديمة عادت لتعمل بطريقتها السابقة، ونزول حمدين صباحي يؤكد أن مصر لم تعود لما كانت عليه في الماضي، والشعب صاحب الاختيار” .

وطالب حسين عبد الغني مؤسسات الدولة بـ«التوقف عن الانحياز لصالح مرشح بعينه، حتى يعترف العالم بنتيجة الانتخابات وإلا فمصر لن تتقدم للأمام».

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