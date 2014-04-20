روما يعطل تتويج يوفنتوس بإسقاط فيورنتينا

عطل روما تتويج منافسه يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي، بعدما فاز ذئاب العاصمة الإيطالية بهدف دون رد على فيورنتينا.

تبقى 4 جولات من عمر موسم الكالتشيو، ويوفنتوس يتصدر ترتيب الجدول بـ90 نقطة، متفوقا على روما أقرب ملاحقيه بـ8 نقاط.

وكان يوفنتوس سيحسم الدرع الثالث للاسكوديتو لو سقط روما أمام فيورونتينا، لكن فريق الجيلاروسو رفض ذلك.

وفاز روما على فيورنتينا بهدف سجله راديا نيجولان اللاعب المنتقل للفريق في يناير الماضي.

ويحتل فيورنتينا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 58 نقطة.

فيورنتينا في منافسة حامية مع إنتر ميلان صاحب المركز الخامس بـ56 نقطة، وميلان سادس الجدول بـ51 نقطة على مراكز التأهل للدوري الأوروبي.

كوبري دي روسي

خلال اللقاء، جاءت لمحة فنية رائعة قدمها نجم منتخب إيطاليا دانيلي دي روسي وهو يقود فريقه روما ضد فيورنتينا.

دي روسي راوغ رقيبه من فريق مدينة فلورنسا بوضع الكرة بين قدميه بحنكة كبيرة.

ويعد دي روسي احد أهم أوراق منتخب إيطاليا في كأس العالم، بإجادته اللعب كقلب دفاع ثالث أو ارتكاز متوسط.

ويملك دي روسي قدرات استثنائية في استرجاع الكرات من الخصم، طاقة كبيرة في الاندفاع وضغط المنافسين بخلاف ملكاته المهارية التي استعرضها في تلك اللقطة: