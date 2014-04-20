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كافاني يقود سان جيرمان للتتويج بكأس الرابطة في رقم القياسي

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كافاني يقود سان جيرمان للتتويج بكأس الرابطة في رقم القياسي كافاني يقود سان جيرمان للتتويج بكأس الرابطة في رقم القياسي

باريس، (إفي): توج فريق باريس سان جيرمان بلقب كأس الرابطة الفرنسية اليوم للمرة الرابعة في تاريخه بعد فوزه في المباراة النهائية على ليون بهدفين لواحد.

وقاد النجم الأوروجوائي إدينسون كافاني قوات سان جيرمان لحسم اللقب الأول هذا الموسم بتسجيله لهدفي الفوز، في غياب النجم السويدي المصاب زلاتان إبراهيموفيتش.

وانفرد الفريق الباريسي بالرقم القياسي كأكثر فرق فرنسا تتويجا بكأس الرابطة، ليفك الشراكة مع مارسيليا وبوردو، ولكلاهما ثلاثة القاب.

وكانت آخر مرة توج فيها سان جيرمان بكأس الرابطة بموسم 2007-2008.

كما أصبح الفريق قاب قوسين من الاحتفاظ بلقب الدوري، ليحقق المدرب لوران بلان ثنائية في موسمه الأول.

تقدم كافاني مبكرا بعد أربع دقائق من متابعة لهجمة رائعة قادها الظهير الأيسر البرازيلي ماكسويل بالتعاون مع النجم الأرجنتيني إزيكيل لافيتزي.

وعاد "الماتادور" ليضاعف النتيجة من ركلة جزاء.

وقلص ليون الفارق بهدف الكسندر لاكازيتي دون جدوى، حيث لم ينجح في إدراك التعادل فيما تبقى من دقائق بالنهائي.

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