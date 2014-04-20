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أطباء يبحثون مواجهة الحالات الطارئة في طب النساء والولادة.. غداً

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أطباء يبحثون مواجهة الحالات الطارئة في طب النساء والولادة.. غداً أطباء يبحثون مواجهة الحالات الطارئة في طب النساء والولادة.. غداً

    تنطلق يوم غد الاثنين 21 جمادى الآخرة 1435ه الموافق 21 ابريل 2014م فعاليات ورشة عمل مواجهة وعلاج الحالات الطارئة والحرجة في طب النساء والولادة والتي ينظمها مستشفى قوى الأمن بالرياض لمدة ثلاثة أيام.

واوضح الدكتور محمد عمر عسيري مدير إدارة الشؤون الأكاديمية والتوعية الصحية أن هذه الورشة التدريبية تنظم مرتين في العام ليستوعب اكبر عدد ممكن من المشاركين, مؤكداً أن هذه الورشة معتمدة من الهيئة للتخصصات الصحية بواقع (22) ساعة تعليم طبي.

من جهة أخرى أشارت الدكتورة روضة البهيان رئيس قسم طب النساء والولادة بالمستشفى ورئيس اللجنة العلمية الى أن الهدف من إقامة ورشة العمل هذه هو تدريب المعنيين بحالات الولادة من أطباء وجهاز تمريض وقابلات على التعامل الأمثل مع الحالات الطارئة في هذا المجال، وإيجاد سياسات وإجراءات موحدة ينفذها الممارسون لطب النساء والولادة من خلال تطبيقات الطب المبني على البراهين في مواجهة الحالات الطارئة قبل وأثناء وبعد الولادة للأم والجنين، وتعليم الأطباء بالخطوات التي يجب اتخاذها للسيطرة على النزيف والحفاظ على الأم من المخاطر المحتملة والمهددة لحياتها، كما سيتم التطرق إلى آليات التدخل الطبي المباشر مع حديثي الولادة ومتى يجب على الطبيب ذلك.

واوضحت انه تم استقطاب نخبة من المتحدثين البارزين في هذا المجال لطرح ومشاركة خبراتهم حيث سيقدم (14) متحدثا عددا من المحاضرات النظرية وورش العمل التدريبية للحضور الذين حرصوا على الاستفادة مما سيطرح في هذه الورشة والذين يبلغ عددهم (34) مشاركا من مختلف مناطق المملكة، وذلك سعياً منهم لتطوير قدراتهم المهنية.

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