متوسطة السليمانية في ضيافة «الرياض»

قام عدد من طلاب مدرسة السليمانية المتوسطة بزيارة ميدانية للمقر الرئيسي لصحيفة "الرياض"، وقد شاهد الطلاب فيلماً وثائقياً يصور نشأة "الرياض" ومراحل التطور التي مرت بها الصحيفة حتى اليوم، كما تعرّف الطلاب على طبيعة العمل الصحفي والتحريري، وشملت زيارة الطلاب جولة في مطابع الصحيفة، وكانت الزيارة بإشراف رائد النشاط بالمدرسة الأستاذ عبدالوهاب الوهيب والأستاذ مسفر البسامي وفي ختام الجولة التقطت الصور التذكارية.