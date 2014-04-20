أخبار عاجلة

بالفيديو- حيلة لغسل الشعر عند انقطاع المياه -
رئيس الشركة الوطنية للطرق: المواطن السبب الرئيسي في مشكلة المرور -
إصابة 3 أشخاص واحتراق كابينة سيارة في مشاجرة بالهرم -
بـ 500 جرام.. سقوط عصابة "ولاء وبطة" للإتجار في الهيروين بإمبابة -
واشنطن توقف تمويل صندوق الأمم المتحدة للسكان -
معلومات الوزراء: لا توقف عن صرف سلع نقاط الخبز -
تعيين هاني محمود رئيسا لمجلس إدارة فودافون مصر -
3 مدن تطرح مناقصات لإنشاء 1320 وحدة بالإسكان «الاجتماعي المتميز» -
تكريم سيدات المجتمع بمركز الإسكندرية الإقليمي -
الإسكان: بيع 300 كراسة شروط بمدينة «ناصر» و167 بـ«غرب قنا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

متوسطة السليمانية في ضيافة «الرياض»

Google+ Print
متوسطة السليمانية في ضيافة «الرياض» متوسطة السليمانية في ضيافة «الرياض»
539863566241.jpg

صورة جماعية للطلاب خلال الزيارة

    قام عدد من طلاب مدرسة السليمانية المتوسطة بزيارة ميدانية للمقر الرئيسي لصحيفة "الرياض"، وقد شاهد الطلاب فيلماً وثائقياً يصور نشأة "الرياض" ومراحل التطور التي مرت بها الصحيفة حتى اليوم، كما تعرّف الطلاب على طبيعة العمل الصحفي والتحريري، وشملت زيارة الطلاب جولة في مطابع الصحيفة، وكانت الزيارة بإشراف رائد النشاط بالمدرسة الأستاذ عبدالوهاب الوهيب والأستاذ مسفر البسامي وفي ختام الجولة التقطت الصور التذكارية.

'; jQuery(this).parent('.img_title').after(dev); }// end 200 ) { jQuery(this).after(''); jQuery(this).click(function() { //alert( "Handler for .click() called." ); //jQuery(this).css('max-width','none'); //jQuery(this).attr('id','fancybox1'); src = jQuery(this).attr('src'); title = jQuery(this).attr('title'); if( !title ) title = ''; //dev = '

X

'; dev = ''+%20src%20+'
>'+title; //dev = 'xx'; jQuery.fancybox({ content: dev }); });// end click } }); jQuery("a#fancybox1").fancybox({ 'titleShow' : true, 'transitionIn' : 'elastic', 'transitionOut' : 'elastic', 'easingIn' : 'easeOutBack', 'easingOut' : 'easeInBack', 'titlePosition' : 'over' //'titlePosition' : 'inside' }); }); // end jquery

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية