تدشين معرض حملة «وطننا أمانة» لطلاب الرياض

بناءً على توجيه صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر أمير منطقة الرياض بتفعيل الحملة الشاملة لتعزيز القيم الوطنية "وطننا أمانة" افتتح المدير العام للتربية والتعليم بمنطقة الرياض الدكتور إبراهيم بن عبدالله المسند معرض (مواهب وطن) صباح الأربعاء الماضي بخيمة أمانة منطقة الرياض بشارع الستين بالملز والذي ينظمه قسم النشاط الفني بالإدارة.

وبعد قص الشريط قام المسند بجولة استمع خلالها لشرح مفصل من الطلاب عن كل عمل فني، بعد ذلك قام بتكريم الطلاب المشاركين في المعرض وتكريم المشرفين والمعلمين العاملين في مراكز تدريب المبدعين، وأعضاء اللجان المشرفة على المعرض.

وأوضح مدير النشاط الطلابي أنور بن عبدالله أبو عباة أن هذا المعرض هو أحد ثمرات مراكز تدريب الطلاب المبدعين في الفن التشكيلي السبعة التي أقامتها الإدارة هذا العام الموزعة على أحياء مدينة الرياض واشتملت على تدريب الطلاب الموهوبين في العديد من مجالات الفن التشكيلي والتصوير الفوتوغرافي وقد كان الناتج الطلابي الفني بها متميزا واشتملت على الكثير من الامور والافكار التي تحكي حب والوطن، وأهمية المحافظة على جميع مكتسباته.

وأضاف رئيس قسم النشاط الفني سليمان بن عبدالمحسن الرويشد ان هذا المعرض يهدف الى إبراز هذه المواهب الطلابية، وإتاحة الفرصة لهم لتقديم إبداعاتهم للمتلقي، وتأكيدا بأن بلدنا الغالية مليئة بالمبدعين في كافة المجالات. مشيرا إلى ان هذا المعرض يأتي كأحد برامج لإدارة في الحملة الوطنية الشاملة للقيم الوطنية (وطننا أمانة).

وقال: يشترك في المعرض 123 طالبا من المشاركين في مراكز تدريب المبدعين ويقدمون 230 من أعمال مسطحة ومجسمة في مجالات (التصوير التشكيلي، والرسم التشكيلي، والخط العربي، والتصوير الضوئي، والفن الرقمي، والخزف، والجلود، والخامات المستهلكة والحديثة والبيئية، والمعادن).

وأردف ان المعرض سيفتح أبوابه للزوار على فترتين صباحية لطلاب المدارس، ومسائية لكافة أفراد المجتمع لمدة أسبوع.

وفي الختام أكد المسند ان الإدارة قامت بتنفيذ العديد من البرامج ضمن الحملة الشاملة لتعزيز القيم الوطنية (وطننا أمانة) حيث أقيمت العديد من الدورات التوعوية للمعلمين والطلاب في مراكز التدريب التابعة للإدارة حيث أقيمت 200 دورة للطلاب في الكثير من القيم الوطنية كما تمت إقامة مرسم لطلاب الرياض في حديقة الملك عبدالله بالملز، شارك بها أكثر من 300 طالب للتوعية بأهمية الحدائق في حياة الإنسان وأهمية المحافظة عليها. وأعرب المسند عن شكره للطلاب والمعلمين المشاركين في المعرض مؤكدا أن الأنشطة الطلابية هي من أبرز الأشياء التي تساهم في صقل قدرات وإمكانات الطلاب.