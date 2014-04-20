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جامعة سلمان توقع اتفاقية تعاون مع جامعة الإمام

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جامعة سلمان توقع اتفاقية تعاون مع جامعة الإمام جامعة سلمان توقع اتفاقية تعاون مع جامعة الإمام
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د. أبا الخيل ود. العاصمي أثناء توقيع الاتفاقية

الخرج - عبد الرحمن المقرن

    وقّع مدير جامعة سلمان بن عبدالعزيز بالخرج الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي أمس الأول اتفاقية تعاون مع مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل وذلك بمعرض التعليم العالي للجامعات في مدنية الرياض. وأوضح المشرف على معهد الأمير عبدالرحمن بن ناصر للبحوث والخدمات الاستشارية الدكتور ناصر الجعيدي أن هذه الاتفاقية تعد انطلاقاً للتعاون البناء بين الجامعتين في مجال التعليم والبحوث والاستشارات والتدريب وتوظيف الإمكانات المادية والكفاءات البشرية. وأشار إلى أن نطاق التعاون سيكون في تبادل الخبرات في بناء القدرات للبحوث التطبيقية التعاقدية والبحوث العلمية وتقديمها للمجتمع وكذلك الاستفادة من جامعة الامام محمد بن سعود في تطوير القوى البشرية العاملة في معهد الامير عبدالرحمن بن ناصر وتبادل الخبرات العلمية وبرامج التنمية المجتمعية.

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