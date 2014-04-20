أمين منطقة الجوف: لن نتجاوز عن الاستهانة بصحة المواطن

الجوف - حامد العوينان

أكد أمين منطقة الجوف المهندس عجب القحطاني انه لا يمكن بأي حال من الأحوال الاستهانة أو قبول أي تجاوزات تؤثر على صحة المواطن والمقيم في أي من المحال التجارية والمطاعم أو الجهات التي تخضع للرقابة الصحية من قبل أمانة منطقة الجوف مؤكدا على فرض غرامات وتطبيق النظام بحق المحال المخالفة مشدداً على نظافة جميع الأحياء والشوارع بوضع خطة مجدولة لجميع أحياء وشوارع مدينة سكاكا وسوف يشرف عليها شخصياً. جاء ذلك خلال اجتماع أمين منطقة الجوف مع وكالة الأمانة للخدمات بحضور وكيل الأمين للخدمات الدكتور ثامر الشراري ومديري النظافة والأسواق وصحة البيئة وإدارة المختبر والمسلخ حيث تم في بداية الاجتماع مناقشة الخطط ووضع الحلول الكفيلة بمضاعفة الجهود ورفع مستوى النظافة في كافة أحياء وشوارع مدينة سكاكا ووضع جدول زمني لرفع الأنقاض في الأحياء والرفع له بتقرير موجز، ثم تم التطرق على العمل على رفع المركبات المخالفة في منطقة الصناعية والعمل على تنظيمها واخذ جولات على الورش.

ثم أكد الاجتماع على تشديد الرقابة على الأغذية والمنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة حفاظا على صحة وسلامة المستهلكين ومتابعة التزام هذه المرافق بالاشتراطات الصحية وتطبيق النظام بحق المحال المخالفة والبدء بحملة رقابية صحية شاملة على المحال والمراكز التجارية والعمل على أخذ عينات من الخضار للتأكد من سلامتها، بعدها تطرق الاجتماع لتكثيف زراعة شوارع مدينة سكاكا بالورود والأزهار الموسمية والعمل على إزالة بعض النباتات المضرة من بعض الشوارع. وفي ختام الاجتماع أوضح المهندس القحطاني أن جميع الخطط والحملات الرقابية تحظى بدعم من سمو أمير منطقة الجوف وسمو وزير الشؤون البلدية والقروية حفظهم الله .