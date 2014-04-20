مرور القصيم يكلف عدداً من الضباط بمواقع قيادية

أصدر مدير إدارة مرور منطقة القصيم العميد عبدالله بن صالح السحيباني عدداً من القرارات الإدارية بتعيين عدد من ضباط الإدارة بمواقع قيادية جديدة، وقد شملت تعيين العميد خالد الضبيب مديراً لمرور محافظة عنيزة، والعقيد عبدالله المحترش مديراً لشعبة الحاسب الآلي، والعقيد ناصر الغفيص مديراً لشعبة الرخص، والمقدم عمر العبداللطيف مديراً لشعبة السلامة، والعقيد عبدالرحمن السلامة مديراً للشؤون الإدارية، والعقيد عبدالكريم المزيرعي مديراً لشعبة الحوادث، والعقيد عارف الحسون مديراً لمدرسة تعليم القيادة ببريدة، وتعيين المقدم صالح الرشود مديراً للمحفوظات.

وأكد العميد السحيباني أن التعيينات تهدف لرفع الأداء المروري بجانبيه الإداري والميداني، حاثاً القيادات الجديدة على مضاعفة الجهود والعمل لتحقيق السلامة العامة لمستخدمي الطرق.