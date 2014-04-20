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خيرية الدلم النسائية تكرم «110» متطوعات

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الدلم - محمد الحقباني

    تكرم اللجنة النسائية بالجمعية الخيرية بالدلم اليوم المتطوعات اللائي عملن معها في تنظيم وتنفيذ ملتقى (لنبني مستقبلا) في عامه الخامس الذي نظمته اللجنة النسائية مطلع هذا الشهر. ويأتي هذا التكريم عرفانا من إدارة اللجنة النسائية بالدور الكبير الذي قامت به المتطوعات في سبيل نجاح الملتقى، وبينت أمينة اللجنة النسائية أن حفل التكريم سيكون مساء اليوم بعد صلاة المغرب والدعوة فيه فقط للمتطوعات اللاتي بلغ عددهن (مئة وعشر) متطوعات. وأشارت أمينة اللجنة النسائية أن الحفل سيتضمن الفقرات التالية:عرضا لبدايات الملتقى ومراحل تطوره، كلمة لأمينة اللجنة، تكريم المتطوعات.

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