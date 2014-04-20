آثار الحكيم ترحب بوقف فيلم ” حلاوة روح” : أفلام السبكي ” تشوه المجتمع”

رحبت الفنانة آثار الحكيم، بقرار المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، وقف عرض فيلم «حلاوة روح»، وقالت إن «الفيلم ضد العادات والتقاليد والدين».

وأوضحت «الحكيم»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج «العاشرة مساء» على قناة «دريم 2»، مساء السبت، أن أفلام المنتج محمد السبكي «تشوه المجتمع المصري»، مطالبة الدولة بإيقاف هذا النوع من «الأفلام المبتذلة».

كان المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، قرر، الأربعاء الماضي، وقف عرض فيلم «حلاوة روح» وعرضه على هيئة الرقابة على المصنفات الفنية لاتخاذ قرار نهائي بشأنه.