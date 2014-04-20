تحويل 6 محطات لـ»مترودبي« إلى متاحف فنية

وقعت هيئة الطرق والمواصلات مذكرتي تفاهم مع هيئة دبي للثقافة والفنون، الأولى لتحويل ست من محطات مترو دبي إلى متاحف فنية لعرض الأعمال والإبداعات الفنية والثقافية، وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بنحو 184 مليون درهم، فيما نصت مذكرة التفاهم الثانية على تجميل جسور وأنفاق الطرق في إمارة دبي لإضافة لمسات فنية على شوارع الإمارة.

وتأتي هذه المذكرة تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، بتحويل محطات مترو دبي، التي يمرّ عبرها أكثر من 137 مليون زائر سنوياً، إلى متاحف فنية لعرض الأعمال والإبداعات الفنية والثقافية.

في مبادرة فريدة من نوعها، تهدف لإيجاد متاحف ومعارض فنية وثقافية دائمة تكون جزءاً رئيساً من أسلوب الحياة وتجربة التنقل في دبي، ولنقل التحف والإبداعات الفنية والثقافية والجمالية والتاريخية في المجالات كافة، لتصل للناس بدل أن يصلوا إليها، وليستمتعوا بها كونها جزءاً من تفاصيل حياتهم اليومية، ولتتحول محطات المترو لمحطات ثقافية وفنية وتاريخية.

ووقع المذكرة عن هيئة دبي للثقافة والفنون، معالي عبد الرحمن العويس وزير الصحة، ورئيس مجلس إدارة هيئة دبي للثقافة والفنون، وعن هيئة الطرق والمواصلات مطر الطاير رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للهيئة، بحضور سعيد النابودة مدير عام هيئة دبي للثقافة والفنون بالإنابة، وعبد الله يوسف آل علي المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات بالإنابة، وعدد من مديري الإدارات من الهيئتين.

إبداعات

وبموجب مذكرة التفاهم لتحويل ست محطات مترو لمتاحف فنية لعرض الأعمال والإبداعات الفنية والثقافية، ستقوم هيئة الطرق المواصلات بتنفيذ وتجهيز البنية التحتية الخاصة بالمحطات، وتنفيذ التصميم الداخلي والمحتويات، وطرح وترسية مناقصات التصميم الداخلي والمحتويات، إلى جانب التسويق والترويج للمشروع..

فيما تتولى هيئة دبي للثقافة والفنون، تحديد متطلبات البنية التحتية من طاقة كهربائية، وتهوية ونظم معلومات، وكذلك التصميم الداخلي وتطوير محتويات المتحف، وتجهيز مستندات المناقصة، لتنفيذ التصميم الداخلي وتطوير محتويات المتحف، إضافة إلى تحديد وتجهيز الأعمال الفنية، ووضع خطة لتحديث محتويات ومعروضات المتحف.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على نوع ونمط المتحف في كل محطة، حيث سيتم تحويل محطة برجمان إلى متحف الموسيقى والآداب، ومحطة أبراج الإمارات إلى متحف الزخارف والمخطوطات الإسلامية، ومحطة المركز المالي إلى متحف المسكوكات الإسلامية، ومحطة برج خليفة/دبي مول إلى مكتبة إلكترونية، ومحطة الخليج التجاري إلى متحف للصور الفوتوغرافية..

وستحتضن محطة بنك نور متحف الفن المعاصر، الذي يقدم نظرة فريدة وشاملة للفن للحديث، من خلال مقتنيات مختلفة، تعكس التعبير الإبداعي المعاصر، حيث سيضم المتحف اللوحات الفنية والتصاميم والرسوم الجرافيكية والمجسمات، وغيرها من المقتنيات التي تعكس الأساليب التعبيرية والفكرية، التي أبدعها فنانون معاصرون من مختلف أنحاء العالم.

كما تم الاتفاق على تزويد المتاحف بأحدث التقنيات والتطبيقات الذكية والتفاعلية، تماشياً مع مبادرة دبي الذكية، وتقديم باقة متنوعة من العروض الفنية، منها موسيقى متزامنة مع حركة المترو، وعرض ضوئي على أسقف المحطات وعروض ثلاثية الأبعاد على المحطات، وشاشات تفاعلية عبر الهواتف الذكية في كل المحطات، وتغليف عربات المترو بتقنية الورق الإلكتروني.

تطوير

وقال معالي عبد الرحمن العويس وزير الصحة ورئيس مجلس إدارة هيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة): تنسجم مذكرة التفاهم هذه في مضمونها وأهدافها مع مساعي (دبي للثقافة) الرامية إلى تطوير المشهد الإبداعي في الإمارة، عبر تفعيل تواصل مختلف شرائح الجمهور مع الحراك الفني المتنامي في دبي لتصبح المدينة بكل أرجائها منطلقاً لعرض أروع الإبداعات الفنية، كما وتمثل هذه الخطوة رافداً حيوياً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، نحو تعزيز استعدادات دبي لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2020، والارتقاء بأداء جميع القطاعات الحيوية، بما في ذلك الثقافة والفنون، إلى آفاق غير مسبوقة من التميز.

وأضاف: يسعدنا أن نمضي قدماً في تعاوننا الوثيق والبنّاء مع هيئة الطرق والمواصلات لنضفي معاً المزيد من السحر والتألق على أرجاء مدينتنا، عبر لمسات فنية، تعبّر عن غنى النسيج الثقافي والإبداعي الذي تنفرد به دبي.

عنصر جذب

من جانبه قال مطر الطاير رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للهيئة، إن هيئة الطرق والمواصلات بالتعاون مع هيئة دبي للثقافة والفنون ستعمل على إنجاز المشروع، كما أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مارس 2015م، لتكون متاحف محطات مترو دبي، كما أرادها سموه مرفقاً أساسياً في مجتمعنا، ومكوناً رئيساً من تفاصيل يومياتنا.

وأضاف: سيضيف المشروع عنصر جذب لركاب مترو دبي، وبعداً جمالياً لمحطات المترو التي هي مصممة في الأساس تحفة معمارية فريدة، يمتاز بها مترو دبي، وتسهم في تحقيق أحد الأهداف الاستراتيجية للهيئة، وهو زيادة عدد ركاب وسائل النقل الجماعي، كم تسهم المبادرة في إيصال الرسالة السامية للفن باعتباره لغة عالمية في التواصل بين الحضارات والشعوب..

لاسيما أن دولة الإمارات العربية المتحدة عموماً، ودبي على وجه الخصوص تنفرد بوجود سكان من أكثر من 200 جنسية، ومن خلال الفنون والثقافات نستطيع أن نسهم في التعريف بثقافة وحضارة دولة الإمارات وبالإنجازات التي حققها الآباء المؤسسون للاتحاد، التي على نهجهم وخطاهم يسير حكام دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظة الله.

إشادة

أشاد مطر الطاير بالشراكة بين هيئة الطرق والمواصلات وهيئة دبي للثقافة والفنون في تحويل محطات المترو إلى متاحف ثقافية وفنية، مؤكداً أن الهيئة ستوفر كل أشكال الدعم لفريق العمل لإنجاز هذا المشروع الحيوي في المدة الزمنية المحددة.