القطاع الصحي في الإمارات يشهد تطويراً شاملاً

أشاد الدكتور ريتشارد جوناس نائب مدير معهد الشيخ زايد لتطوير جراحة الأطفال في واشنطن بمستوى خدمات الرعاية الصحية في الإمارات،مشيرا إلى أن القطاع الصحي شهد تطورا شاملا في جميع المجالات الطبية على مستوى الدولة والتي لم تكن موجودة قبل الخمسة عشر عاما الماضية. وأشار إلى أنه قام بزيارة لمدينة الشيخ خليفة الطبية في أبو ظبي وزار قسم جراحة قلب الأطفال الذي تأسس قبل 7 سنوات..

وأنه يعد حاليا من أفضل اقسام جراحة الأطفال على مستوى المنطقة حيث يمتلك برنامجا متكاملا وشاملا لجراحة وعلاج الأطفال الذين يولدون بعيوب خلقية أو تشوهات قلبية، لافتا إلى أن القسم يضم إلى جانب أحدث الأجهزة والمعدات الطبية كوادر طبية متميزة لا تقل كفاءة عن مثيلاتها في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.

كما أشاد الدكتور جوناس لـ"البيان"بالنظام الذي تنتهجه شركة أبو ظبي للخدمات الصحية "صحة" وهي الجهة المسئولة عن إدارة المؤسسات الصحية في أبو ظبي في تطوير أنظمة الرعاية الصحية في أبوظبي والارتقاء بها إلى مستوى المعايير العالمية وخلال فترة وجيزة، لافتا إلى نظام الضمان الصحي في أبو ظبي الذي عمل على توسيع قاعدة الخدمات الطبية وسهولة الحصول عليها في أي مكان وللجميع، موضحا أن تجربة نظام الضمان الصحي في أبو ظبي رائعة بكل المقاييس.

تقنيات حديثة

وتحدث الدكتور ريتشارد لـ "البيان" عن المركز الوطني لطب الأطفال في واشنطن العاصمة والذي يقدم خدماته للأطفال منذ 150 عاما ويضم معهد أبحاث الأطفال ومعهد الشيخ زايد لتطوير جراحة الأطفال وهو يصنف باستمرار من بين أفضل المراكز الطبية لعلاج وجراحة الأطفال في أمريكا حيث يقدم المركز الرعاية الصحية للأطفال الذين يحتاجون إلى عناية خاصة، باستخدام أحدث التقنيات والعلاجات التي تلبي الاحتياجات الفريدة للأسر التي تزور المركز من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال: إن معهد الشيخ زايد لتطوير جراحة الأطفال الذي مضى على إنشائه 5 سنوات كانت حافلة بالابتكارات والتميز في مجال الأبحاث المبتكرة فهو يعمل على إعادة تعريف الأساليب الجراحية الممكنة من خلال الجمع بين الأبحاث والعمل السريري في هذا المجال من خلال دمج البحث والخبرة في فريق واحد، الى جانب بناء جيل جديد من الأطباء والمهندسين والعلماء المبدعين الذين يقدمون المعارف التي ستعود بالخير على صحة الأطفال في مختلف أنحاء الولايات المتحدة و الإمارات .

الجراحة الشاملة

وأكد الدكتور ريتشارد الذي اصدر كتابا حول إدارة الجراحة الشاملة لأمراض القلب الخلقية أن أمراض القلب الخلقية كثيرة ومعقدة وهناك أكثر من 12 مرضا منها ينتشر في دول العالم حيث هناك 8 من كل ألف من المواليد يصابون بعيوب خلقية في القلب 70% منهم يحتاجون إلى التدخل الجراحي، لافتا إلى أن الكتاب الجديد يعطي فكرة شاملة للجراحين عن أحدث طرق وأساليب الجراحة في حالات أمراض وتشوهات القلب للأطفال، كما يعطي فكرة عامة عن التشخيص لكافة التخصصات الطبية.

ونوه بظاهرة نقص جراحي القلب في دول العالم والولايات المتحدة الأمريكية حيث يقل عددهم في امريكا إلى 60%.

القلب ثلاثي الأبعاد

وقال : إن هدف المعهد الذي أنشئ من أجله هو ايجاد وسائل وطرق جديدة تجعل من العلاج الجراحي أكثر دقة وأقل ألما، ولقد تم تطبيق أحد هذه التقنيات من خلال النظام الجراحي المبتكر وهو نموذج روبوتي جديد يمكنه محاكاة الجراحات التي يقوم بها أشهر جراحي العالم.

وأضاف:إن أطباء المركز بالتعاون مع معهد الشيخ زايد لتطوير جراحة الأطفال ابتكروا طريقة طباعة مجسمات ثلاثية الأبعاد على شكل قلوب الأطفال المريضة، حيث يتم إنتاجها باستخدام طابعة خاصة تعد الأولى من نوعها حيث تستخدم الطابعة بيانات عن المرضى لإنتاج نسخة مطابقة من أعضائهم تكشف كل العيوب الخلقية والإصابات المرضية،.

وتنتج هذه الطابعة صورا عن طريق التصوير المقطعي أو الموجات فوق الصوتية ليتم ترجمة المعلومات على طبقات رقيقة من البلاستيك ومن ثم جمعها لتكون مجسماً ثلاثي الأبعاد مطابقة تماما طبقا للقلب الحقيقي، لافتا إلى أنه يجري العمل حاليا على انتاج نوع رقيق من البلاستيك يكون أكثر مرونة ودقة.

وتابع :إن العديد من أطباء معهد الشيخ زايد هم أطباء ممارسون في "مركز جوزيف إي. روبرت للجراحة السريرية، ويطبق فريق العلماء والأطباء في المعهد كل ما لديهم من خبرات واسعة في مجالات تخصصاتهم لتحقيق هدف مشترك يتمثل في تقليص العلاج الجراحي وجعله أكثر دقة وغير مؤلم.

وأوضح أن المعهد يطبق مبادئ إدارة الابتكارمن أجل التمكن من تحسين مستوى خدمات الرعاية الصحية للأطفال بسرعة أكبر، وبالإضافة إلى ذلك، يوفر المعهد فرصاً تعليمية غير مسبوقة على جميع المستويات الوظيفية بما يساعد على انتشار ثقافة الابتكار وازدهارها في جميع أنحاء العالم.

تدريب المواطنين

وأكد نائب مدير معهد الشيخ زايد لتطوير جراحة الأطفال في واشنطن على الاستعداد الكامل لتدريب وتأهيل الأطباء المواطنين في المركز وزيادة عددهم خلال الفترة المقبلة. وقال: إن المركز قام مؤخرا بتدريب طالبتين من قسم الهندسة الطبية الحيوية في جامعة خليفة التحقتا بدورة مدتها شهرين ضمن برنامجه للطلبة المبدعين.

منحة

تأسس معهد الشيخ زايد لتطوير جراحة الأطفال التابع للمركز الوطني لطب الأطفال في واشنطن بمنحة قدرها 150 مليون دولار "355 مليون درهم" قدمتها حكومة أبوظبي، لتحقيق رؤية مشتركة تتمثل في إحداث تقدم طبي ملحوظ وكبير من شأنه توفير نتائج جراحية أكثر أماناً وسلامة للأطفال في مختلف أنحاء العالم.