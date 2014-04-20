سعود المعلا يستقبل محمد بن زايد

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، بقصر سموه أمس، الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين.

ورافق سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وحضر اللقاء معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ سيف بن راشد المعلا، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والمهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا، رئيس دائرة التخطيط والمساحة بأم القيوين، والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا.

كما رافق سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اللقاء محمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان سمو ولي عهد أبوظبي، وعدد من المسؤولين.