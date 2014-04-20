مستندات زينة ضد عز تجبر محاميها على الهروب

حاول "سيدتي نت" الاتصال مراراً بعاصم قنديل محامي الفنانة زينة لمعرفة أي مستجدات بقضية إثبات نسب توأمي زينة إلى أحمد عز، إلا إنّه امتنع تماماً عن الرّد بخلاف عادته، كما ابتكر حيلة جديدة لعدم الرّد على الصحفيين والقنوات الإعلامية، حيث انّه بمجرد اتصالنا به نكتشف أنّ الرقم غير متاح، ليقوم هو بارسال رسالة نصّية يطلب فيها إرسال اسم المتّصل له في رسالة نصّية، وحينما رضخنا لطلبه وفعلنا ما طلب، لم يعد يرد نهائيا.

وحسب ما علمنا من مصادر مقرّبة من المحامي قنديل إنّه قرر عدم الرّد نهائيا على تساؤلات الصحفيين، وذلك بعد جلسة جمعت بينه وبين زينة منذ أسبوع، تضمنت إعداد مستندات جديدة ستفيدهم في قضية إثبات نسب توأمي زينه للفنان أحمد عز والتي أكّد المصدر إنها ستحمل مفاجآت عديدة.

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