الرئيس الموريتاني يهنئ بوتفليقة على إعادة انتخابه رئيسا للجزائر

هنأ الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز نظيره عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجزائر.

وأعرب الرئيس ولد عبد العزيز عن رغبته في تعزيز العلاقات مع الأشقاء الجزائريين، مؤكدا حرصه على مواصلة العمل وتنمية وتطوير عرى الأخوة والتعاون المتميز التي تجمع بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة.

وقال في برقية تهنئة وجهها إلى الرئيس بوتفليقة “يسرني وقد أولاكم الشعب الجزائري الشقيق ثقته بانتخابكم رئيسا للجمهورية لفترة جديدة، أن أعرب عن أحر التهاني متمنيا لكم موفور الصحة والتوفيق وللشعب الجزائري الشقيق المزيد من الرقي والازدهار.

أ ش أ