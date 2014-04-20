ختام بطولة الكونغو فو بشرم الشيخ بحضور وزير الشباب والرياضة محافظ جنوب سيناء

شهد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة برفقة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، حفل ختام بطولة كاس مصر للوشو كونغ فو فوق وتحت سن 18 سنة، والتي استضافتها شرم الشيخ من الفترة 16 حتى 19 ابريل الجاري، بحضور المحاسب شريف مصطفى رئيس الاتحاد المصري للعبة.

وأعرب المحافظ عن شكره لوزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري للكونغ فو على اختيارهما مدينة شرم الشيخ لإقامة البطولة مؤكدا أن هذا يدل على مدى الامن والأمان الذي تتمتع به المدينة، كما شكر أيضا جميع الحضور من الجماهير، مرحبا بالضيوف من المحافظات المشاركة في البطولة، مؤكدا دعمه للمنشآت الرياضية بالمحافظة وأهمية الرياضة بالنسبة للشباب

وكشف فودة أن جنوب سيناء تستعد لافتتاح المدينة الشبابية بشرم الشيخ والتي تضاهي كبرى المدن الشبابية في العالم والتي ستفتح ذراعيها لاستقبال الشباب من كل أنحاء العالم.

وقال اللواء حسين رجب محمد مدير المركز الدولى للتنمية الرياضية بشرم الشيخ في إن عدد الأندية المشاركةب الكاس26 ناديا، وبلغ عدد اللاعبين 235 لاعبا، مشيرا أن الجوائز تراوحت ما بين ميداليات وكئوس , وشهادات ,, تقدير.

من ناحية أخرى وجه شريف مصطفى الشكر لوزير الشباب ولمحافظة جنوب سيناء والمحافظ على جهوده المبذولة في رعاية البطولة، وحضوره حفل الختام، كما شكر أيضا جميع الفرق والمناطق المشاركة في البطولة على أرض مدينة السلام شرم الشيخ.

> يذكر أن مدير البطولة هو العميد أحمد جاد، فيما تولي رئاسة لجنة الحكام كابتن عصام فاروق.

حضر التكريم اللواء محمود الحفناوي مدير امن جنوب سيناء، وعلي أنور الشناوي مدير عام مديرية الشباب والرياضة..