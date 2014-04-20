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اليوم .. “مؤيدى السيسى” تنظم كرنفال نهري كبير احتفالا بشم النسيم‎

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اليوم .. “مؤيدى السيسى” تنظم كرنفال نهري كبير احتفالا بشم النسيم‎ اليوم .. “مؤيدى السيسى” تنظم كرنفال نهري كبير احتفالا بشم النسيم‎

تنظم جبهة “مؤيدى السيسى” الحملة الرئاسية الشعبية لدعم المشير السيسى في انتخابات رئاسة الجمهورية ، كرنفال نهري كبير ، يتضمن مراكب نيلية كبيرة مغطاه بصور السيسى ، و تسير بالمواطنين في النهر مجانا ، و ذلك منذ صباح غدا الإثنين ،بمناسبة الاحتفال بشم النسيم ، و ذلك من الضفة النهرية المواجهة لمبني ماسبيرو.

و أكد بشير حمد الأمين العام للجبهة في بيان لها اليوم ، أن الكرنفال سيكون مفاجأة للكثيرين ، و سيحمل المواطنين بدون أدني تكاليف ، مشيرا إلي أن الجبهة تسعي دائما أن تكون وسط المواطنين في احتفالاتهم ، لترسم البسمة علي وجوه الشعب المصري ، انطلاقا من المسئولية الوطنية و الإجتماعية .

و تابع الأمين العام للجبهة ، أن الكرنفال سيحضره عدد كبير من الفنانين و الشخصيات العامة و الرياضيين ، مفسرا : ” لتكون الإحتفالية لها شكل جديد ، يعبر عن مدي ارتباط مؤيدي المشير بمحبينه “.

 

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