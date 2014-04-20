«الصحة» تعلن تسجيل ست حالات جديدة بـ«كورونا» في جدة

رفعت وزارة الصحة من أعمال الاستقصاء والبحث للتعرف على مدى انتشار فيروس كورونا (Mers)، أجرت من خلالها فحوصات طبية لأعداد كبيرة من المخالطين والتي أظهرت نتائجها زيادة في عدد الحالات المصابة بالفيروس وظهور حالات أخرى دون أي أعراض. وأعلنت الوزارة أمس السبت في بيان عن تسجيل ست حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في محافظة جدة، الحالة اﻷولى لمقيم يبلغ من العمر 53 سنة وقد وافته المنية، والثانية لمواطن يبلغ من العمر 49 عاماً ويتلقى العلاج بالعناية المركزة، والثالثة لمواطن يعمل بالمجال الصحي يبلغ من العمر 60 سنة وحالته مستقرة، والرابعة لمقيمة تعمل بالمجال الصحي 26 سنة وليست لديها أعراض، والخامسة لمقيمة مخالطة لحالة مؤكدة تبلغ من العمر 38 سنة وليست لديها أعراض، والسادسة لمقيم مخالط لحالة مؤكدة يبلغ من العمر 13 سنة وليس لديه أعراض.

وأكدت أنها في تواصل مستمر مع الهيئات والجامعات العلمية والمختصة والشركات المصنعة للقاحات للحصول على معلومات تمكنها مع بقية دول العالم من معرفة طرق انتقال الفيروس وطرق علاجه.

واوضحت الوزارة أنها ستتيح للجميع الاطلاع على أي معلومات جديدة بهذا الخصوص، محذرة من الانسياق وراء الشائعات والمعلومات التي تصدر من مصادر غير موثوقة، والحرص على أخذ المعلومات حول هذا الفيروس من وزارة الصحة فقط.

وفاة مقيم و5 إصابات جديدة بالفيروس في جدة

ودعت ممن لديهم أفكار أو مشاريع بحثية تخصّ فيروس كورونا إلى التقدم للجنة العلمية الوطنية للأمراض المعدية، أو وزارة الصحة أو الجامعات السعودية لدراسة مدى جدوى هذه البحوث والتعاون لتنفيذها.

وحرصاً من وزارة الصحة على تزويد كافة أفراد المجتمع ووسائل اﻹعلام والتواصل الاجتماعي بالإرشادات الصحية والنصائح الطبية المتعلقة بفيروس "كورونا"، وإطلاعهم على المستجدات حول ذلك، فإنها تدعو الجميع إلى الدخول على الرابط المتعلق بالمرض من خلال موقع الوزارة الإلكتروني www.moh.gov.sa/coronanew، أو التواصل عبر الهاتف المجاني 8002494444 أو مركز 937 أو من خلال حساب الوزارة في تويتر saudimoh@.