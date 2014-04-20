بالصور.. وكيل مطرانية كفر الشيخ: اليوم تمتزج فرحة عيدالقيامة بقيام مصر من كوبتها

أكد القمص بطرس بطرس بسطاروس وكيل مطرانية كفر الشيخ ودمياط إننا ابتلينا هذه الايام بالإلحاد في مصر وهناك من لابؤمنون بالله وهؤلاء يردون التمتع بوجودهم بعيدين عن الرقابة الدينية وهؤلاء يرفضون الله بسبب شهواتهم يريدون العيش بلاوصاية .

جاء ذلك خلال الإحتفال بعيد القيامة بكنيسة مار جرجس بدسوق بحضور المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ و المهندس حافظ عيسوي السكرتير العام للمحافظة واللواء حسين الطاهر السكرتير العام المساعد .

وأضاف وكيل مطرانية كفر الشيخ نحن نؤمن بوجود الله القادر الذي أوجد الارض وكل مايدب على الارض دليل على وجود الله فالنملة والخلية دليل على وجوده وأجهوة الانسان دليل على وجود الله و ايماننا بالقيامة يجعلنا أصحاب رسالة وقيم ونريد حياة أفضل وهي التي نعمل لها ولو كان هناك موت بلاحياة بعد ذلك فلماذا نصنع الخير ؟ونحن لانصنع الخير لمكافأة من البشر إنما نفعله هدفنا المكافأة في السماء ,والإيمان بالقيامة يجعلنا مسئولين عن تصرفاتنا تؤمن بأننا سنقف أمام ديان عادل وندفع ثمن كل شئ نفعله خير أو شر والمسئولية تعلم الإنسان الحرص والأمانة في العمل ومايزرعه الإنسان يحصده وأضاف إن إيماننا بالقيامة يجعلنا ثقة في الله ولكل مشكلة حل لأن الله موجود ولايتعثر عليه أمر واليوم جئنا لنصلي من أجل العيد ومن أجل بلادنا مصر .

أكد القمص بطرس بطرس بيسطاروس وكيل مطرانية كفر الشيخ ودمياط كنا في السنوات الثلاث الماضية نحتفل بالأعياد ونحن لانعرف إلى نحن ذاهبون واليوم تمتزج فرحة عيد القيامة بقيام مصر من كوبتها وتعيد مكانتها .

وأضاف القمص بطرس في نظرة مملوء بالرجاء تنطلق مصر نحو الحداثة والتقدم ومهما كان الثمن الذي سيدفعه المصريون فادحاً احيانا من خلال عناصر الشر والعنف والإرهاب إلا النظرة مملوءة بالرحاء وسنرى انفراجه من الخروج من النفق المظلم ننظر لرئيس قد أحبه الشعب وانتخبوه وبرلمان يعبر عن الشعب اختاروه وسنرى أيام كلها سعادة وخير ونماء ويحق لنا أن نسعد بالتلاحم الحقيقي الذي يصهرهم في الوطن أرى حب حقيقي مشاركة قلبية من كل الحاضرين لتهنئتنا بالعيد ويحق بنا أن نفرح كأبناء المحافظة من المشاركة من أخواننا .

وأشاد وكيل المطرانية بمحافظ كفر الشيخ صاحب قرار جرئ الذي يفتح بابه الجميع اختار أكبر مركز استشاري بالقاهرة لتجميل المداخل وعمل كورنيش للمدينة فهو انسان يحب المدينة والمحافظة .