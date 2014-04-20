الحملات التموينية تضبط 370 ك فسيخ ورنجة منتهي الصلاحية بمطروح

استمرارا لجهود أجهزة الرقابة قامت مديرية التموين بمطروح بمشاركة مديرية الشئون الصحية بحملة تموينية مكبرة على المحلات التجارية والأسواق بمدينة مرسي مطروح لضبط المخالفين قبل أعياد الربيع ” شم النسيم ” والتأكد من سلامة المعروض من السلع التموينية للمواطنين .

أعلن السيد أبو اليزيد مدير مديرية التموين بمطروح عن قيام حملة تموينية مكبرة على المحلات التجارية والأسواق بناء على توجيهات محافظ مطروح وقد أسفرت عن ضبط 370 ك فسيخ وسردين ورنجة فاسدة غير صالحة للاستخدام الادمي وتم تحرير 4 محاضر وبناء عليه تم تحويل المحاضر للنيابة للتصرف والنظر .

ومن جانبه أكد اللواء بدر طنطاوى محافظ مطروح الاستمرار فى تكثيف الحملات التموينية على المحلات التجارية والأسواق قبل أعياد الربيع ” شم النسيم ” لضبط المخالفين والوقوف بكل حسم لكل من يخالف اللوائح المنظمة التي تعوق توصيل السلع التموينية إلى مستحقيها من المواطنين.