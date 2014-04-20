نائب وزير الخارجية السعودي يصل نواكشوط

وصل مساء السبت الى نواكشوط وفد سعودي هام يرأسه نائب وزير الشؤون الخارجية السعودي الأمير عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، في مستهل زيارة رسمية تدوم ليومين.

واستقبل نائب وزير الشؤون الخارجية السعودي في مطار نواكشوط من طرف وزير الخارجية الموريتاني أحمد ولد تكدي.

ومن المنتظر أن يلتقي المسؤول السعودي يوم غد بالرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، ورئيس الوزراء مولاي ولد محمد لقظف، حيث سيجري مباحثات مع الرجلين بخصوص تطوير العلاقات الثنائية بين السعودية وموريتانيا.

وينتظر أن يشرف الوفد السعودي رفقة مسؤولين موريتانيين على تدشين جامعة العلوم والتقنيات والطب، التي شيدت بتمويل من المملكة العربية السعودية؛ كما سيزور الجامع السعودي وسط نواكشوط.

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