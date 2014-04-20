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بالصور.. جمعية تنمية الموارد البشرية تحتفل بالاطفال الأيتام وتُكرم وفدى بالشرقية

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بالصور.. جمعية تنمية الموارد البشرية تحتفل بالاطفال الأيتام وتُكرم وفدى بالشرقية بالصور.. جمعية تنمية الموارد البشرية تحتفل بالاطفال الأيتام وتُكرم وفدى بالشرقية

نظمت جمعية تنمية الموارد البشرية حفلها السنوي للأطفال الأيتام بعنوان ” حفل اللواء أحمد عبد العزيز للطفل اليتيم ” وذلك تكريما وتقديرا لدور المرحوم اللواء أحمد عبد العزيز عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بحزب الوفد لدوره المؤثر والفعال في الأهتمام بالأطفال الأيتام ورعايتهم حيث ظل طيلة خمس سنوات متواصلة .

اقيم الحفل بقاعة نادي الطيران بالزقازيق تحت رعاية اللواء هاني دري اباظة عضو مجلس الشعب عن حزب الوفد ووكيل وزارة البحث العلمي واللواء أ.ح عودة عدلي سالم عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بحزب الوفد بمشاركة أسرة اللواء أ.ح أحمد عبد العزيز وبحضور الدكتور حاتم الاعصر عضو الهيئة العليا لحزب الوفد والدكتور عبدالله الشنواني عميد كلية الصيدلة .

ضم الإحتفال عدد 200 طفل قدمت لهم جمعية تنمية الموارد البشرية الوجبات والحلوي وكذلك الهدايا التي سلمها لهم قيادات حزب الوفد بالشرقية الذين حرصوا على التواجد والمشاركة طوال اليوم مع الأطفال في الأنشطة المختلفة والتقاط صور تذكارية معهم فى جو من المرح والبهجة حيث تضمن الحفل العديد من الفقرات الترفيهية ومنها فقرات ” الأراجوز والساحر والتنورة ومسرح العرائس وكذلك شو للاطفال الذي ضم عدد من العروض الفنية الي جانب المسابقات الثقافية لرسم البسمة على وجوههم واضفاء جو من السعادة والبهجة عليهم وتقديم يد العون ماديا ومعنويا لهم تعويضا عن حرمانهم من الأباء والأمهات .

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