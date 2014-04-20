محافظ الشرقية يعلن عن انشاء 3 صناديق لشهداء الشرطة والجيش والغارمين

اعلن الدكتور سعيد عبد العزيز محافظ الشرقية عن انشاء المحافظة لعدد 3 صناديق الاول لرعاية اسر شهداء الجيش والشرطة وتقديم أوجه الرعاية المادية والإجتماعية لهم والثانى لسداد ديون الغارمين والغارمات والذين تم الحكم عليهم ودخولهم السجن بجرائم لم يرتكبوها والثالث خاص بمشروع جمل مدينتك .

بالإضافة الى جمعية أسر الشهداء فى المناسبات المختلفة وعلى هامش الإحتفال الذى نظمته المحافظة فى نادى الشرقية الرياضى قام محافظ الشرقية يرافقه الدكتور حمدى مرزوق رئيس النادى وأعضاء مجلس الإدارة بإفتتاح عدة مشروعات تم تنفيذها داخل النادى لخدمة اعضاء الجمعية العمومية منها (مطعم سياحى – حمام سباحه ) .

وأكد المحافظ تقديم كافة اشكال الدعم والتقدير لنادى الشرقية الرياضى لأعتباره المتنفس الوحيد لأهالى مدينة الزقازيق لممارسة الحياة الاجتماعية وبأعتباره نادى الهوكى العربى والافريقي .