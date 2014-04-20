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سلة - الجزيرة يرجئ الاحتفال بالدوري احتراما لأسر اللاعبين

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سلة - الجزيرة يرجئ الاحتفال بالدوري احتراما لأسر اللاعبين سلة - الجزيرة يرجئ الاحتفال بالدوري احتراما لأسر اللاعبين

قرر نادي الجزيرة تأجيل الاحتفال بدوري المحترفين لكرة السلة حتى نهاية أعياد الربيع، بناء على طلب لاعبيه.

وكان نادي الجزيرة قد توج باللقب على حساب سبورتنج الذي حل في الوصافة، والأهلي الذي جاء ثالثا في نهاية الترتيب.

وقال ياسر الفرنواني رئيس النادي لـFilGoal.com إن اللاعبين طلبوا الاحتفال بالبطولة بعد أعياد الربيع، لرغبتهم في التواجد مع أسرهم.

ويرغب النادي في تواجد جميع لاعبيه أثناء الاحتفال باللقب الثمين.

كان الجزيرة قد تصدر قمة الدورة المجمعة الاولى بالاسكندرية برصيد 10 نقاط بالفوز على جميع الفرق الاهلي والاتحاد والاتصالات وسبورتنج وسموحة.

وفى الدورة الثانية بالقاهرة استكمل الجزيرة انتصاراته وفاز بالدرع قبل المباراة النهائية بسبب فوز الاهلي على سبورتنج وهو ما حسم البطولة للجزيرة بغض النظر عن نتيجة المباراة الاخيرة بين الجزيرة وسبورتنج.

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