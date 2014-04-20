مايلي سايروس تؤجل جولتها الغنائية ولا تُلغيها

تأجّلت الجّولة الغنائية للمغنّية الشّابة Miley Cyrus والتي كان من المقرر أنّ تبدأها في 15 نيسان الماضي، ولكنها ستقدّمها بموعدها الجديد وهو آب/أغسطس المقبل.

ولقد تم إضافة بعض التّعديلات على برنامج الجولة أهمها زيادة عدد الحفلات، أما بالنسبة للبطاقات المباعة، فأنها ستبقى صالحة لحضور الجولة المرتقبة في شهر آب/أغسطس.

يذكر أنّ الجولة الغنائية التي أطلقت عليها Cyrus اسم Bangerz والمؤلفة من 60 حفلة، تم تأجيلها بسبب إصابة المغنّية بحساسية حادة على المضادات الحيوية، عانت منها عندما كانت تلقى علاجاً في إحدى المستشفيات بعد تعرضها لإلتهاب في الجيوب الأنفية.