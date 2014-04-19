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قادة الجيش الهندي يجتمعون لمناقشة الانسحاب من أفغانستان نهاية 2014

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ذكرت صحيفة «كاما» الأفغانية أن كبار ضباط الجيش الهندي سيجتمعون، الاثنين، لبحث أثر انسحاب قوات التحالف من أفغانستان، 2014.

وذكرت الصحيفة، السبت، أن القائد العام للجيش الهندي، المنتهية خدمته، اللواء بيكرام سينج، سيجتمع مع كبار قادته العسكريين خلال مؤتمر قادة الجيش لمناقشة التدابير الممكنة لمواجهة التهديد الناشئ من أفغانستان.

ونقلت عن ضابط في الجيش الهندي قوله: «ستتم مناقشة العديد من مختلف القضايا التنفيذية والاستراتيجية، وآخر التطورات في البلدان المجاورة خاصة أفغانستان، خلال المؤتمر الذي ستستمر مدته 5 أيام».

يذكر أن الهند هي واحدة من أكبر المانحين لإعادة إعمار أفغانستان، بعد إطاحة الغزو الأمريكي 2001 بنظام «طالبان» هناك، كما أن الجيش الهندي يسعى لتدريب 1100 من القوات الأفغانية هناك بنهاية 2014.

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