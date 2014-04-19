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مسلحون سودانيون يقتلون اثنين ويخطفون ثلاثة في هجوم على حقل نفطي

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قال المتحدث باسم الجيش السوداني، الصوارمي خالد سعد، السبت، إن مسلحين شنوا هجوما على حقل نفطي بولاية غرب كردفان وقتلوا اثنين من أفراد الأمن وخطفوا 3 هم صيني وجزائري وسوداني.

وأضاف «سعد»، في اتصال هاتفي: «قامت مجموعة مسلحة، الجمعة، بمهاجمة حقل كنار للبترول بولاية غرب كردفان واشتبكوا مع قوة التأمين وأسفر الحادث عن مقتل اثنين من قوة تأمين الحقل وقام المسلحون باختطاف ثلاثة من العاملين فى حقل البترول».

ومضى يقول: «لاذت المجموعة بالفرار ومازالت القوات النظامية تتقصى أثرهم».

وولاية غرب كردفان هي الولاية الرئيسية المنتجة للنفط في السودان، وشهدت عدة هجمات من جانب مسلحين يحاولون تعطيل الإنتاج.

ونفت حركة «العدل والمساواة» وهي الجماعة الرئيسية المتمردة التي تنشط في المنطقة أي دور لها في الحادث الأخير.

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