بابا الفاتيكان يدعو في عيد «الفصح» إلى «حمل الإيمان حتى أقصى بقاع الأرض»

دعا بابا الفاتيكان، فرنسيس الأول، مساء السبت، الكاثوليك إلى حمل الإيمان حتى أقصى بقاع الأرض وذلك خلال الاحتفالات بعيد الفصح في كاتدرائية القديس بطرس في روما.

وفي عظته بمناسبة قيامة المسيح، قال البابا: «الفصح يعني شيئا جميلا واستقاء طاقة جديدة من جذور إيماننا».

وذكرت رسالته في الفصح بالتمني الذي كرره مرارا بأن «تكون الكنيسة الكاثوليكية أكثر قربا من الناس العاديين وأكثر عالمية، وأقل اعتمادا على الفاتيكان».

ودعا البابا فرنسيس المؤمنين كي يكونوا «شهودا» على قيامة المسيح مضيفا: «هو ليس رجوعا إلى الوراء إنه حنين، إنها العودة إلى الحب الأول لتلقي النور الذي أضاءه يسوع في العالم وحمله للجميع حتى آخر المعمورة».

وبدأت احتفالات الفصح في كاتدرائية القديس بطرس مع رتبة فيض النور وإضاءة شموع الفصح.

وسيحتفل البابا فرنسيس، الأحد، بقداس الفصح في ساحة القديس بطرس وعلى أن يبارك الجموع من شرفة الكاتدرائية، والتي ظهر للمرة الأولى فيها بعد انتخابه في مارس 2013.