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سبورتنج لشبونة يضمن التأهل مباشرة لدوري الأبطال

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سبورتنج لشبونة يضمن التأهل مباشرة لدوري الأبطال سبورتنج لشبونة يضمن التأهل مباشرة لدوري الأبطال

لشبونة، (إفي): أكد سبورتنج لشبونة جدارته بالمركز الثاني في الدوري البرتغالي والتأهل مباشرة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا بعد فوزه اليوم على مضيفه بيلينينسيش بهدف دون رد في الجولة 28.

سجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب أدريان سيلفا من ركلة جزاء في الدقيقة 52.

ورفع "أسود" العاصمة رصيدهم الى 66 نقطة في الوصافة على بعد 11 نقطة مؤقتا من بورتو حامل اللقب وصاحب المركز الثالث حاليا، وذلك قبل جولتين من ختام البطولة.

ويبتعد سبورتنج لشبونة عن المتصدر بنفيكا بأربع نقاط مؤقتا، وفي حال فوز الأخير غدا على ضيفه أوليانينسي سيتوج رسميا باللقب.

أما بيلينينسيش فاقترب من الهبوط بتجمد حسابه عند 24 نقطة في المركز الـ14.

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