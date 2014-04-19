أخبار عاجلة

بالفيديو- حيلة لغسل الشعر عند انقطاع المياه -
رئيس الشركة الوطنية للطرق: المواطن السبب الرئيسي في مشكلة المرور -
إصابة 3 أشخاص واحتراق كابينة سيارة في مشاجرة بالهرم -
بـ 500 جرام.. سقوط عصابة "ولاء وبطة" للإتجار في الهيروين بإمبابة -
واشنطن توقف تمويل صندوق الأمم المتحدة للسكان -
معلومات الوزراء: لا توقف عن صرف سلع نقاط الخبز -
تعيين هاني محمود رئيسا لمجلس إدارة فودافون مصر -
3 مدن تطرح مناقصات لإنشاء 1320 وحدة بالإسكان «الاجتماعي المتميز» -
تكريم سيدات المجتمع بمركز الإسكندرية الإقليمي -
الإسكان: بيع 300 كراسة شروط بمدينة «ناصر» و167 بـ«غرب قنا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تنس - ديوكوفيتش يقرر الابتعاد حتى التخلص من آلام المعصم

Google+ Print
تنس - ديوكوفيتش يقرر الابتعاد حتى التخلص من آلام المعصم تنس - ديوكوفيتش يقرر الابتعاد حتى التخلص من آلام المعصم

مدريد، (إفي): أعلن لاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الثاني عالميا، اليوم أنه سيبتعد عن المنافسات لحين تعافيه من إصابة في معصم اليد اليمنى، وذلك عقب خسارته في نصف نهائي بطولة مونت كارلو للأساتذة امام السويسري المخضرم روجيه فيدرير، المصنف الرابع.

وصرح ديوكوفيتش عقب الخسارة "الآن أفكر في الراحة، لن أتمكن من ممارسة التنس لبعض الوقت، لا أعرف متى سأعود، هذا الأمر ليس بيدي، لن أعود قبل أن أكون جاهزا بنسبة 100%".

وأكد نوفاك أنه لن يخضع لعملية جراحية، مشيرا الى أنه سيجري فحوصات طبية اليوم وغدا.

وعانى ديوكوفيتش من آلام بمعصمه على مدار الايام العشرة الماضية، وقد تحامل على نفسه امام فيدرير اليوم رافضا الاستسلام حتى النهاية.

وأطاح فيدرير بديوكوفيتش، حامل اللقب، من نصف النهائي في مفاجأة جديدة ببطولة مونت

كارلو لتنس الأساتذة، باكورة منافسات موسم الأراضي الترابية، حيث تغلب عليه بمجموعتين دون رد، بواقع 7-5 و6-2 في مباراة استغرقت ساعة و14 دقيقة.

ومن المقرر أن يواجه فيدرير في الدور المقبل مواطنه ستانيسلاس فافرينكا، الذي هزم

الإسباني ديفيد فيرير، المصنف السادس عالميا بمجموعتين دون رد، بواقع 7-6 (7-1) و6-4.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع