تنس - ديوكوفيتش يقرر الابتعاد حتى التخلص من آلام المعصم

مدريد، (إفي): أعلن لاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الثاني عالميا، اليوم أنه سيبتعد عن المنافسات لحين تعافيه من إصابة في معصم اليد اليمنى، وذلك عقب خسارته في نصف نهائي بطولة مونت كارلو للأساتذة امام السويسري المخضرم روجيه فيدرير، المصنف الرابع.

وصرح ديوكوفيتش عقب الخسارة "الآن أفكر في الراحة، لن أتمكن من ممارسة التنس لبعض الوقت، لا أعرف متى سأعود، هذا الأمر ليس بيدي، لن أعود قبل أن أكون جاهزا بنسبة 100%".

وأكد نوفاك أنه لن يخضع لعملية جراحية، مشيرا الى أنه سيجري فحوصات طبية اليوم وغدا.

وعانى ديوكوفيتش من آلام بمعصمه على مدار الايام العشرة الماضية، وقد تحامل على نفسه امام فيدرير اليوم رافضا الاستسلام حتى النهاية.

وأطاح فيدرير بديوكوفيتش، حامل اللقب، من نصف النهائي في مفاجأة جديدة ببطولة مونت

كارلو لتنس الأساتذة، باكورة منافسات موسم الأراضي الترابية، حيث تغلب عليه بمجموعتين دون رد، بواقع 7-5 و6-2 في مباراة استغرقت ساعة و14 دقيقة.

ومن المقرر أن يواجه فيدرير في الدور المقبل مواطنه ستانيسلاس فافرينكا، الذي هزم

الإسباني ديفيد فيرير، المصنف السادس عالميا بمجموعتين دون رد، بواقع 7-6 (7-1) و6-4.