“العقلاء” تنجح في إقناع أهالي قرية “الكولا” بفتح طريق “أسوان- القاهرة”

نجحت لجنة العقلاء التي شكلها اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج برئاسة رئيس مدينة اخميم بالتنسيق مع اللواء ابراهيم صابر مدير امن سوهاج من اقناع اهالي قرية الكولا من معاودة فتح الطريق الزراعي الشرقي اسوان القاهرة بعدغلقة لمدة 3 ساعات .

كان اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج قد شكل لجنة للعقلاء برئاسة المهندس عادل عبد اللطيف رئيس مدينة اخميم تضم العميد محمد رشاد مأمور مركز شرطة اخميم وعدد من العقلاء من قرية الكولا والقري المجاورة لمحاولة اقناع اهالي الكولا بمعاودة فتح الطريق ومعاونة رجال الامن في ضبط الجناة والتأكيد لهم بعدم الانسياق وراء الشائعات وان الامن لا يمكن ان يتخاذل في تأدية عمله .

كان اللواء ابراهيم صابر مدير امن سوهاج وعدد من القيادات الامنية قد توجهوا في وقت سابق لموقع قطع الطريق بالقرية لاقناع الاهالى باعادة فتح الطريق ووافق صابر علي اقامة كمين ثابت ودائم بجوار كوبري فهمي وبداية طريق البحر الاحمر الشرقي استجابة لرغبة الاهالي وضمان عدم تكرار حوادث البلطجة والسرقات.