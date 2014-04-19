ننشر الجدول المقترح لامتحانات كلية "طب البنات" جامعة الأزهر

أعلنت كلية طب جامعة الأزهر فرع البنات جدول مقترح لامتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى لعام 2014، على أن تبدأ الطالبات تأدية امتحاناتهن فى 10 مايو القادم بمادة الفسيولوجى وتنتهى فى 28 من يونيه القادم، وأشارت دكتور مها عقل، عميد كلية الطب، أن الكلية مازالت فى انتظار قرار إدارة الجامعة لتحديد إجازة فترة الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة فى 28 مايو لوضع الجدول النهائى للامتحانات.

وأضافت عقل فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، "لا توجد حالات فصل طالبات بالكلية، وبالتالى لا توجد قائمة بمنع أية طالبة من تأدية الامتحانات، وإنما توجد طالبات محبوسات على ذمة قضايا شغب الأزهر الأخيرة والكلية فى انتظار تقديم طلبات من ذويهن لأداء امتحاناتهن داخل السجن.