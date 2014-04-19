أخبار عاجلة

معلومات الوزراء: لا توقف عن صرف سلع نقاط الخبز -
تعيين هاني محمود رئيسا لمجلس إدارة فودافون مصر -
3 مدن تطرح مناقصات لإنشاء 1320 وحدة بالإسكان «الاجتماعي المتميز» -
تكريم سيدات المجتمع بمركز الإسكندرية الإقليمي -
الإسكان: بيع 300 كراسة شروط بمدينة «ناصر» و167 بـ«غرب قنا» -
وزير التعليم العالي يشارك بمؤتمر «دعم قضايا الشباب» في سلوفينيا -
نائبة «المحافظين» تعدد مزايا زيارة السيسي لأمريكا -
الشريف يلتقي العصار لبحث التعاون بين الوزارتين -
ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة.. ومواطنون: «لنا الله» -
التنمية المحلية تحسم الخلاف بين الدقهلية ودمياط حول مصرف «السرو» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"مين بيحب مصر": 12 ألف دعوى قضائية من سكان القبور بالقاهرة والجيزة

Google+ Print
"مين بيحب مصر": 12 ألف دعوى قضائية من سكان القبور بالقاهرة والجيزة "مين بيحب مصر": 12 ألف دعوى قضائية من سكان القبور بالقاهرة والجيزة

أكد المستشار ممدوح عبد الجواد رئيس للجنة القانونية لحملة "مين بيحب "، أن الحملة لديها أكثر من 12 ألف دعوى قضائية ضد وزراء الإسكان والتنمية المحلية من سكان القبور فى محافظتى القاهرة، والذين يبلغ عددهم 2 مليون مواطن يقطنون بالقبور منذ عقود مضت.

وأضاف عبد الجواد، فى تصريحات صحفية، هناك غياب للعدالة منذ عقود مضت لهؤلاء المواطنين نتيجة قصور فى المرافق الأساسية، سواء مياه الشرب أو الصرف، فأغلبهم يعيش دون وصلة للمياه الآمنة والصحية، مشيرا إلى أن السند القانونى لهذه الدعاوى هو نص المادة 78 على أن تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم والآمن والصحى بما يحفظ الكرامة الإنسانية.

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تعيين هاني محمود رئيسا لمجلس إدارة فودافون مصر

تعيين هاني محمود رئيسا لمجلس إدارة فودافون مصر

التنمية المحلية تحسم الخلاف بين الدقهلية ودمياط حول مصرف «السرو»

التنمية المحلية تحسم الخلاف بين الدقهلية ودمياط حول مصرف «السرو»

الجبلاية تدرس إلغاء منتخب مصر مواليد 2002

الجبلاية تدرس إلغاء منتخب مصر مواليد 2002

مصرع سيدة في انهيار منزل بالشرقية

مصرع سيدة في انهيار منزل بالشرقية