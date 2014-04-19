"مين بيحب مصر": 12 ألف دعوى قضائية من سكان القبور بالقاهرة والجيزة

أكد المستشار ممدوح عبد الجواد رئيس للجنة القانونية لحملة "مين بيحب مصر"، أن الحملة لديها أكثر من 12 ألف دعوى قضائية ضد وزراء الإسكان والتنمية المحلية من سكان القبور فى محافظتى القاهرة، والذين يبلغ عددهم 2 مليون مواطن يقطنون بالقبور منذ عقود مضت.

وأضاف عبد الجواد، فى تصريحات صحفية، هناك غياب للعدالة منذ عقود مضت لهؤلاء المواطنين نتيجة قصور فى المرافق الأساسية، سواء مياه الشرب أو الصرف، فأغلبهم يعيش دون وصلة للمياه الآمنة والصحية، مشيرا إلى أن السند القانونى لهذه الدعاوى هو نص المادة 78 على أن تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم والآمن والصحى بما يحفظ الكرامة الإنسانية.