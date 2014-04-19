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جامعة القاهرة: امتحانات الفصل الدراسى الثانى تنتهى 22 مايو

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جامعة القاهرة: امتحانات الفصل الدراسى الثانى تنتهى 22 مايو جامعة القاهرة: امتحانات الفصل الدراسى الثانى تنتهى 22 مايو

قررت جامعة القاهرة تقديم موعد الامتحانات لكلياتها، حيث تبدأ آخر الشهر الحالى وتنتهى كل الامتحانات بالجامعة فى موعد أقصاه 22 مايو المقبل قبل بدء الانتخابات الرئاسية.

وقال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، إن عمداء الكليات وافقوا، فيما بينهم، لتقديم موعد الامتحانات فى أكبر 6 كليات بالجامعة من حيث الطلاب هى كليات الحقوق والتجارة والآداب والآثار دار العلوم والعلوم، بحيث تنتهى الامتحانات بها قبل الانتخابات الرئاسية.

وأضاف "كبيش"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الامتحانات المقبلة ستتضمن ما درسه الطلاب بالفعل ولن تأتى أسئلة من الأجزاء التى لم يتم تدريسها للطلاب.

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