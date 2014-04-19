وصول مسئول ملف المصالحة فى فتح إلى مصر لبحث التطورات الفلسطينية

وصل إلى القاهرة مساء اليوم السبت عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية ومسئول ملف المصالحة بحركة فتح الفلسطينية، قادمًا من رام الله عن طريق عمان فى زيارة لمصر تستغرق ثلاثة أيام يبحث خلال التطورات الفلسطينية.

وصرحت مصادر فلسطينية كانت فى استقبال الأحمد بأنه سوف يلتقى خلال زيارته مع عدد من كبار المسئولين المصريين بينهم نبيل فهمى وزير الخارجية والدكتور نبيل العربى أمين عام جامعة الدول العربية لبحث آخر التطورات الفلسطينية خاصة المفاوضات مع الإسرائيليين على ضوء انتهاء مهلة التسعة شهور فى 29 أبريل الحالى إضافة إلى بحث ملف المصالحة الفلسطينية.

وقالت المصادر: "سيتم بحث إمكانية قيام الأحمد بصحبة وفد فلسطينى بأول زيارة من نوعها إلى قطاع غزة لبحث ملف المصالحة الفلسطينية".

وتوقعت المصادر بأن يضم الوفد مصطفى البرغوثى الأمين العام للمبادرة الفلسطينية، وجميل شحادة الأمين العام للجبهة العربية الفلسطينية، وبسام الصالحى الأمين العام لحزب الشعب إضافة إلى رجل الأعمال منيب المصرى.

كانت حركتا فتح وحماس توصلتا إلى اتفاقيتين للمصالحة الأولى فى مايو 2011 برعاية مصرية، والثانية فى فبراير 2012 برعاية قطرية لتشكيل حكومة توافق لكنها لم تر النور بسبب خلافاتهما على تحديد موعد للانتخابات العامة.